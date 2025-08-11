Thông tin mới về phụ cấp, nâng bậc lương cho cán bộ, công chức sau sắp xếp 11/08/2025 22:11

(PLO)- Ngoài việc giữ nguyên các phụ cấp hiện hưởng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) vừa ký Công văn 16 về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là cán bộ) sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Công văn gửi các tỉnh ủy, thành ủy và UBND các địa phương nêu rõ để triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng đã ban hành các văn bản liên quan để thực hiện.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo đã có Công văn 03 ngày 15-4-2025 và Công văn 11 ngày 04-6-2025 định hướng một số nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo, đến nay trong quá trình triển khai vẫn còn cách hiểu khác nhau về việc giữ nguyên chế độ phụ cấp hiện hưởng đối với cán bộ hưởng lương từ ngân sách nhà nước chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Để thống nhất trong tổ chức thực hiện, tiếp theo các Công văn 03 và Công văn 11, Ban Chỉ đạo bổ sung hướng dẫn về việc thực hiện chế độ phụ cấp và chế độ nâng bậc lương.

Cụ thể, các chế độ phụ cấp lương hiện nay bao gồm phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, còn có phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp đặc thù áp dụng đối với lực lượng vũ trang; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp công vụ; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp trách nhiệm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cấp xã.

Việc giữ nguyên (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp như trên được thực hiện đối với cán bộ hưởng lương từ ngân sách nhà nước chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn là cán bộ tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Theo đó, trước khi được bố trí sắp xếp, cán bộ đang hưởng phụ cấp nào trong số các phụ cấp lương nêu trên thì sau khi sắp xếp được tiếp tục hưởng phụ cấp đó. Trường hợp cán bộ có thời gian làm việc còn lại dưới 6 tháng kể từ ngày có quyết định bố trí sắp xếp (do nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc...) thì tiếp tục hưởng phụ cấp cho đến khi hết thời gian làm việc còn lại.

Ban Chỉ đạo nêu dẫn chứng trước sắp xếp, công chức A thuộc Thanh tra cấp huyện đang được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra mức 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Sau sắp xếp, nếu công chức này được bố trí đảm nhiệm vị trí việc làm là công chức cấp xã thì được giữ nguyên phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra mức 25% nêu trên trong sáu tháng.

Cũng theo Công văn 16, ngoài việc giữ nguyên các phụ cấp hiện hưởng, cán bộ tiếp tục được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định của pháp luật hiện hành.