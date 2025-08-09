Công an đang xác định hành trình di chuyển của nhân viên Nhã Nam mất liên lạc 09/08/2025 07:54

(PLO)- Công an phường Xuân Hòa, TP.HCM đang xác minh vụ chị Nguyễn Phương Mai (31 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa), nhân viên Công ty Nhã Nam tại chi nhánh TP.HCM, mất liên lạc từ ngày 6-8.

Theo thông tin từ gia đình, sáng 6-8, chị Nguyễn Phương Mai rời nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa bằng xe ôm công nghệ để đi làm.

Từ lúc 8 giờ 13 phút, người thân và đồng nghiệp không thể liên lạc được. Khi rời nhà, chị mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, mang balo màu kem cỡ lớn.

Hình ảnh chị Mai. Ảnh: Nhã Nam

Đại diện Công ty Nhã Nam cho biết đã báo sự việc đến cơ quan chức năng và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm. Gia đình chia sẻ chị Mai không có mâu thuẫn hay biểu hiện bất thường trước đó.

Chị Nguyễn Phương Lan, chị gái của chị Mai, chia sẻ thời gian qua có nghe các vụ "bắt cóc online" qua báo chí và cảnh báo của công an nhưng không rõ em gái mình có biết những thông tin này hay không.

Chị Mai rời nhà bằng xe công nghệ. Ảnh: Nhã Nam

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Xuân Hòa cho biết đã bước đầu xác định được hành trình di chuyển của chị Mai.

Theo đó chị tự di chuyển chứ không bị ép buộc và đang làm rõ đây có phải là "bắt cóc online" hay không. Lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với các bên liên quan để tiếp tục làm rõ vụ mất liên lạc này.