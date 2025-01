Công an điều tra vụ ngộ độc rượu ở Vũng Tàu khiến 1 người tử vong 09/01/2025 10:37

(PLO)- Liên quan vụ ngộ độc rượu làm 1 người tử vong, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển hồ sơ đến Công an TP Vũng Tàu để điều tra, xác minh.

Ngày 9-1, theo nguồn tin của PLO, Cơ quan CSĐT công an TP Vũng Tàu đang thụ lý hồ sơ từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) chuyển qua để điều tra theo thẩm quyền vụ ngộ độc rượu khiến 4 người nhập viện xảy ra ngày 19-12-2024 (trong đó 1 người tử vong).

Như PLO đã đưa tin, lúc 18 giờ ngày 19-12-2024, một nhóm 6 người đến ăn tại quán bánh canh cá lóc (đường 30/4, phường 11, TP Vũng Tàu), họ đều là công nhân và cùng tạm trú tại một nhà nghỉ ở hẻm 850 đường 30/4, phường 11.

Trong lúc ăn, 6 người đã uống hết 4 chai rượu (dung tích 500ml/chai), trong đó có hai người uống ít hơn so với 4 người còn lại.

Sau khi uống rượu xong, 6 người về nhà, say, mệt dần, không ói.

Đến 17 giờ ngày 21-12-2024, 4 người trong nhóm được đưa đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu với chẩn đoán ngộ độc rượu, nhiễm độc Methanol. Sau vài ngày điều trị, 3 người được xuất viện.

Riêng anh K.Sai (sinh năm 2000), nhập viện trong tình trạng hôn mê, phải thở máy và lọc máu liên tục, theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Vũng Tàu. Tuy nhiên, đến lúc 12 giờ 30 phút ngày 28-12-2024 anh K.Sai tử vong.

Ngày 26-12, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có báo cáo kết luận về vụ việc ngộ độc rượu nói trên. Trong đó, về nguồn gốc rượu gây ngộ độc qua truy xuất và lấy mẫu xét nghiệm, Sở Y tế kết luận từ hộ kinh doanh N.H.T (ở đường 30/4, phường 11, TP Vũng Tàu).

Chủ tiệm tạp hóa đã mua rượu trắng ở cơ sở khác về bán lại. Chủ tiệm quán bánh canh cá lóc đã mua lại rượu từ tạp hóa trên để bán khi khách ăn ở quán có nhu cầu, trong đó có rượu nhóm anh K.Sai uống, sau đó bị ngộ độc rượu.

Một trong những can rượu thu giữ tại tiệm tạp hóa ở đường 30/4. Qua xét nghiệm, 3 mẫu rượu xuất phát từ tiệm tạp hóa có hàm lượng Methanol vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Ảnh: KN

Ngày 27-12-2024, UBND TP Vũng Tàu cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.H.T (chủ tiệm tạp hóa). Theo đó, bà T. bị xử phạt hành chính số tiền 12,5 triệu đồng do có hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định.

Ngày 31-12-2024, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã có báo cáo tiếp theo về vụ ngộ độc rượu, trong đó nêu nguyên nhân tử vong của anh K.Sai là: Ngộ độc Methanol biến chứng toan chuyển hóa nặng, tổn thương đa cơ quan, ngưng tim ngưng thở; sốc nhiễm khuẩn không hồi phục từ đường hô hấp - viêm phổi nặng…

Từ đây, nhận thấy vụ việc nêu trên có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chuyển hồ sơ vụ việc và tài liệu liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu để điều tra, xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.