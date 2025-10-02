Công an giải cứu thiếu niên 15 tuổi bị dụ dỗ sang Campuchia 02/10/2025 16:27

(PLO)- Một thiếu niên 15 tuổi suýt bị lừa sang Campuchia lao động trái phép vừa được Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phát hiện, hỗ trợ đưa về an toàn.

Ngày 2-10, thông tin từ Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh cho biết đã kịp thời giải cứu thiếu niên 15 tuổi ở Bắc Ninh bị dỗ sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao" về với gia đình.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 1-10, Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Mộc Bài nhận được tin báo của người dân về việc có một thiếu niên lạ mặt đang tìm cách sang Campuchia làm việc qua mạng Internet.

Người thân tiếp nhận em L tại Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh: CA

Ngay sau đó, lực lượng Công an KKTCK Mộc Bài phối hợp Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã triển khai tổ công tác nhanh chóng có mặt và đưa thiếu niên về trụ sở để xác minh. Qua làm việc, xác định em là LTL (15 tuổi, ngụ phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Đồn Công an lập tức liên hệ với gia đình. Đến sáng 2-10, người thân của thiếu niên 15 tuổi đã có mặt và đón em về an toàn. Gia đình sau đó gửi thư cảm ơn lực lượng Công an vì đã kịp thời ngăn chặn, giúp con em thoát khỏi cạm bẫy dụ dỗ đi lao động trái phép.

Thư cảm ơn của gia đình em L gửi Đồn Công an KKTCK Mộc Bài. Ảnh: CA

Thời gian qua, Đồn Công an KKTCK Mộc Bài thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của việc đưa, rước người xuất nhập cảnh trái phép.

Lực lượng còn gọi hỏi, răn đe, giáo dục và cho cam kết các đối tượng có dấu hiệu vi phạm; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở giáp Campuchia để kịp thời phát hiện, xử lý.