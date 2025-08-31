Công an giúp khắc phục hậu quả mưa bão tại Khu Di tích Kim Liên 31/08/2025 16:55

Ngày 31-8, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ công tác khắc phục hậu quả bão số 5 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Bộ Công an ủng hộ kinh phí tái thiết, sửa chữa Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Cơn bão số đi qua 5 đã làm cho nhiều hạng mục công trình tại quê hương Bác Hồ bị thiệt hại nặng nề. Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên có hơn 1.000 cây xanh lớn tại bị gãy đổ, nhà biểu diễn dân ca Ví giặm, kho lưu trữ, đường tham quan, hệ thống điện và hàng rào hư hỏng...

Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả tại các điểm chính cũng như các điểm tham quan phục vụ du khách về thăm quê Bác trong dịp đại Lễ 2-9 cơ bản hoàn thành.

Ngày 31-8, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tiến độ công tác khắc phục hậu quả bão số 5 tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Phó Giám đốc Công an Nghệ An yêu cầu các lực lượng tiếp tục tăng cường các Tổ công tác với tinh thần “nhanh chóng, khẩn trương, gấp rút” để khắc phục hậu quả mưa bão. Các lực lượng tăng cường làm ngày làm đêm, 3 ca, 4 kíp, để Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên sẵn sàng đón khách tham quan trong ngày lễ lớn của dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ công an dọn dẹp cây đổ ở Khu di tích Kim Liên.

Trước đó, sáng 28-8, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức ra quân sửa chữa, phục dựng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên sau bão số 5.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chia sẻ sâu sắc những thiệt hại, mất mát mà Nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên nói riêng phải gánh chịu từ mưa, bão. Đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bão số 5 tại Khu di tích Kim Liên.

Tại buổi lễ, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An quyết tâm huy động cả hệ thống chính trị, trong đó Công an Nghệ An đóng vai trò nòng cốt phối hợp với các lực lượng bắt tay ngay vào tái thiết, sửa chữa, phục dựng, bảo tồn, củng cố hệ thống Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trả lại môi trường thảm thực vật đúng với hiện trạng ban đầu để phục vụ Nhân dân về nguồn tham quan trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9.