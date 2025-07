Công an Lâm Đồng: Tri ân thế hệ đi trước, tiếp nối truyền thống bảo vệ bình yên 12/07/2025 14:21

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2025), Công an Lâm Đồng đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà tri ân những đồng chí nguyên lãnh đạo phụ trách công tác an ninh và thân nhân gia đình các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân từng công tác trong lực lượng an ninh qua các thời kỳ.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an Lâm Đồng và đoàn công tác thăm Đại tá Trần Hồng Trinh, nguyên Giám đốc Công an Bình Thuận.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, là dịp để thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn với những cống hiến, hy sinh to lớn của các bậc cha anh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an Lâm Đồng thăm Đại tá Nguyễn Văn Độ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đồng chí nguyên lãnh đạo an ninh, đồng thời chia sẻ khái quát về những kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thời gian qua. Những lời động viên, sự quan tâm ân tình ấy không chỉ là sự tri ân mà còn tiếp thêm động lực để các cán bộ lão thành vững tin vào thế hệ kế cận.

Đại tá Nguyễn Văn Mười và đoàn công tác thăm Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hải, nguyên Phó Giám đốc Công an Bình Thuận (cũ).

Các đoàn công tác cũng đến thắp hương tưởng niệm, thăm hỏi thân nhân gia đình các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân từng công tác trong ngành an ninh. Tại đây, đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, trân trọng những hy sinh, cống hiến thầm lặng của các cán bộ an ninh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Những phần quà nghĩa tình, những lời động viên ấm áp gửi đến gia đình, với mong muốn họ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đồng hành cùng lực lượng Công an trong công cuộc giữ gìn an ninh, trật tự.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm và đoàn công tác thăm Thiếu tướng Dương Hiền Đế, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Hoạt động ý nghĩa này cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng nhìn lại chặng đường truyền thống vẻ vang, tự nhắc nhở mình về trách nhiệm nặng nề nhưng cao quý: tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân; rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ vững vàng; tiếp bước thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững bình yên cho quê hương.