Công an Thành phố Hà Nội phối hợp làm phim về tội phạm công nghệ cao 14/11/2025 13:37

(PLO)- Bộ phim truyền hình dài tập Tường lửa Tràng An do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội thực hiện.

Ngày 14-11, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội ra mắt bộ phim truyền hình dài tập Tường lửa Tràng An.

Đây là phim truyền hình đầu tiên có nội dung đề cập đến những vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao như tiền ảo và lừa đảo trên mạng.

Vượt ngoài khuôn khổ của một bộ phim truyền hình, dự án là nỗ lực của Công an Thành phố và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trong việc tuyên truyền, cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian số, giúp nâng cao kiến thức để bảo vệ bản thân và gia đình khi tham gia môi trường mạng.

Phát biểu tại sự kiện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội thông tin, trong những năm qua, tình hình tội phạm công nghệ cao có nhiều diễn biến phức tạp.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chia sẻ tại buổi ra mắt phim.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, lợi dụng sự phát triển của công nghệ và không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố đã phát hiện 1.787 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chiếm 35% tổng số vụ phạm pháp hình sự, gây thiệt hại hơn 925 tỷ đồng.

Công an Hà Nội đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, nổi bật như, phối hợp điều tra, khám phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư ngoại hối, chứng khoán, vàng do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Bắt, khởi tố 48 đối tượng, thu giữ phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.300 tỷ đồng.

Phối hợp điều tra, triệt phá ổ nhóm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 2.000 nạn nhân, dụ dỗ đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng tiền kỹ thuật số MPX, bắt, khởi tố 11 đối tượng, thu giữ phong tỏa tài sản của các đối tượng hơn 500 tỷ đồng.

Phim lấy chất liệu từ những vụ lừa đảo nổi tiếng gần đây.

Chủ trì, phối hợp điều tra, khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng thông qua thủ đoạn đầu tư sàn giao dịch ngoại hối trái phép ricsmagroup.com, đấu tranh với 65 đối tượng liên quan, khởi tố bị can 40 đối tượng.

Bắt xử lý tám đối tượng lừa đảo thuộc công ty Maxx Group, bằng thủ đoạn tạo lập công ty tư vấn, giới thiệu tiền ảo, đã lôi kéo và chiếm đoạt của hơn 1.100 nạn nhân số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, những chiến công này đã trở thành nguồn cảm hứng để bộ phim Tường lửa Tràng An – Chuyên án cạm bẫy số ra đời.

Và càng thêm ý nghĩa hơn khi vừa qua, Hà Nội được chọn tổ chức sự kiện quốc tế đặc biệt: Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng - “Công ước Hà Nội 2025”.

Phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng.

Phim có sự góp mặt của NSƯT Hoàng Hải trong vai Đại tá Hoàng, Trưởng phòng Điều tra hình sự PC02; NSƯT Trịnh Mai Nguyên, trong vai Thiếu tướng Bách, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Ngoài ra còn có các diễn viên Doãn Quốc Đam, Nguyễn Thùy Anh, NSƯT Thanh Bình…

Bộ phim được phát sóng từ ngày 7-11-2025 trên các kênh H1, H2 và nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, với thời lượng dự kiến 45 tập.