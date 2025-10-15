Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phối hợp làm phim về lòng tin vào công lý 15/10/2025 15:07

(PLO)- Phim Lằn ranh có sự phối hợp của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kỳ vọng trở thành một tác phẩm truyền cảm hứng về lòng tin vào công lý.

Ngày 15-10, Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) đã công bố bộ phim chính luận mới mang tên Lằn ranh.

Đây là bộ phim thoát ra khỏi những khô khan, khuôn mẫu vốn được mặc định với dòng phim chính luận.

Bộ phim phản ánh hơi thở của thời đại về việc bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp nhân sự không chỉ là thủ tục hành chính mà là thước đo đạo đức, sự minh bạch, quyết định tương lai của cả hệ thống.

Quá trình tái cơ cấu không chỉ thu hẹp cơ quan, cắt giảm chức danh mà còn là một cuộc "lọc" về phẩm chất và ý chí. Dù bị bao vây bởi thế lực ngầm, những con người liêm chính đã chứng minh: Khi có người dám đứng lên, bóng tối sẽ bị đẩy lùi.

Bộ phim phản ánh hơi thở của thời đại về việc bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp nhân sự. (Ảnh trong phim).

Đạo diễn NSƯT Mai Hiền đã "chọn mặt gửi vàng" những cái tên đảm bảo như NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Bảo Anh, Tiến Lộc, Anh Đào, Mạnh Cường, Huyền Trang… cùng rất nhiều tên tuổi khác.

Đặc biệt, NSND Trung Anh, Mạnh Trường và Hồng Diễm sẽ hoá thân vào những vai diễn rất khác trước đây. Đó không còn là một NSND Trung Anh trong những vai ông bố hiền lành, tội nghiệp mà là một chính khách đa diện, vừa hết lòng vì sự phát triển của tỉnh nhà, vừa có những tham vọng cá nhân to lớn.

Hồng Diễm cũng không còn là một phụ nữ nội trợ yếu đuối bị chồng phản bội mà là một Viện phó Viện kiểm sát nghiêm túc, cẩn trọng, quyết đoán.

Còn với Mạnh Trường, có lẽ đây là lần hiếm hoi anh hoá thân vào một vai diễn đa chiều, nhiều màu sắc - một chánh văn phòng khôn khéo, giỏi xoay sở, biết cách tồn tại trong mọi thế cờ.

Sự thay đổi này vừa là một thách thức với các diễn viên nhưng đồng thời hứa hẹn mang lại sự tươi mới vô cùng thú vị.

Sau Sinh tử, Lằn ranh là bộ phim tiếp theo VFC thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tặng hoa cho đoàn làm phim.

NSƯT Lê Mạnh - Quyền Giám đốc VFC, khẳng định sự phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thông qua ban chỉ đạo đã mang lại cho bộ phim một nền tảng vững chắc về nghiệp vụ, pháp lý và tính chân thực.

“Những góp ý, tư vấn, và hỗ trợ của Viện trong suốt quá trình kịch bản, quay phim, hậu kỳ, đã giúp chúng tôi thể hiện được phần nào chân dung người kiểm sát viên một cách đúng đắn, giàu nhân văn, vừa nghiêm cẩn về nghề nghiệp, vừa gần gũi với đời sống.

Chúng tôi hy vọng, với sự phối hợp giữa VFC và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Lằn ranh sẽ không chỉ là một bộ phim được khán giả đón nhận, mà còn trở thành một tác phẩm truyền cảm hứng về đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội và lòng tin vào công lý"’- NSƯT Lê Mạnh nhấn mạnh.