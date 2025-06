Công an thông tin vụ thanh niên hành hung nữ nhân viên y tế tại phòng cấp cứu 03/06/2025 15:38

(PLO)- Công an đã tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh - người đã có hành vi chửi bới, hành hung nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Chiều 3-6, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ ở xóm 11, xã Nghi Kim, TP Vinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trần Tuấn Anh bị bắt tạm giữ.

Trần Tuấn Anh được xác định là người hành hung nữ điều dưỡng NTA tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Theo cơ quan công an, khoảng 23 giờ 30 phút, đêm 31-5, Tuấn Anh cùng người thân đưa ông TVL (bố ruột của Anh) đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Khi đến nơi, Anh và nhân viên y tế của xe cấp cứu đưa ông L vào khoa cấp cứu. Sau đó, Anh đến quầy tiếp nhận để làm thủ tục nhập viện cho bố.

Camera an ninh của bệnh viện ghi lại vụ việc.

Tại đây, chị NTA (29 tuổi) là nhân viên bệnh viện, yêu cầu Anh cung cấp thẻ BHYT tế và CCCD của bệnh nhân để làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, do phía gia đình quên thẻ CCCD của bệnh nhân nên chị A dặn Anh: “Khi nào mang đến đầy đủ giấy tờ thì làm thủ tục nhập viện theo quy định”. Quá trình này, chị A và các y bác sĩ làm việc bình thường, không xảy ra mâu thuẫn gì với Anh và gia đình.

Đến khoảng 23 giờ 50 phút cùng ngày, sau khi được người nhà đưa CCCD đến, Anh đến quầy làm thủ tục nhập viện theo quy định.

Nữ điều dưỡng sau khi bị hành hung đang phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Sau khi nhận đầy đủ giấy tờ, chị A nói với Anh: “Anh và người nhà đi ra ngoài đi”. Tuy nhiên, Anh không chấp hành mà có những lời lẽ chửi bới, xúc phạm chị A. Chưa dừng lại đó, Anh còn lao người qua quầy, dùng tay tát vào mặt nữ điều dưỡng. Sự việc được dừng lại khi bảo vệ và những người xung quanh can ngăn.

Tại cơ quan công an, Anh tỏ ra hối lỗi, xin lỗi nữ điều dưỡng và thừa nhận do quá lo lắng tình trạng của bố nên đã không làm chủ được hành vi của mình.

Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết, khi xảy ra vụ việc có thông tin cho rằng Anh tiếp tục có hành vi đe dọa lãnh đạo, nhân viên bệnh viện là không có cơ sở, thông tin này là không có thật.