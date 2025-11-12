Công an thông tin vụ xuất hiện bơm kim tiêm trong trường học gây hoang mang 12/11/2025 17:30

(PLO)- Nhiều phụ huynh lo lắng khi có hình ảnh bơm kim tiêm xuất hiện trong trường học ở Quảng Trị.

Ngày 12-11, Công an xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) thông tin về việc xuất hiện bơm kim tiêm trong trường học, đang gây hoang mang trong dư luận.

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn xã xuất hiện hình ảnh bơm kim tiêm tại trường học. Điều này đã gây hoang mang cho phụ huynh vì lo sợ các bơm kim tiêm này có liên quan đến ma túy trong trường học.

Bơm kim tiêm được xác định là đồ chơi, không phải để sử dụng chất ma tuý. Ảnh: CA.

Quá trình xác minh, được biết có một số học sinh mua đồ chơi bằng nhựa tại các cửa hàng tạp hóa gần trường học và xin bơm kim tiêm tại cửa hàng tạp hóa nhằm bơm không khí hoặc nước vào bên trong đồ chơi, phát ra âm thanh vui tai.

Công an xã khẳng định, không có việc dùng bơm kim tiêm để sử dụng trái phép chất ma túy trong trường học.

Công an xã đã làm việc với chủ quầy tạp hóa cung cấp đồ chơi trên và buộc cam kết không tái phạm.

Hình ảnh lan truyền khiến người dân lo lắng. Ảnh: CA

Qua sự việc trên, Công an xã khuyến cáo các cửa hàng tạp hóa bán sản phẩm đồ chơi kèm theo bơm kim tiêm như trên có thể coi là đồ chơi nguy hiểm.

Các cơ sở buôn bán tạp hóa, nhất là các cơ sở gần trường cần chấn chỉnh, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Các bậc phụ huynh, nhà trường cần thường xuyên quan tâm quản lý học sinh, con em của mình. Trong trường hợp cần thiết thì trao đổi thông tin với công an xã để xác minh, làm rõ, tránh để gây hoang mang trong dư luận.