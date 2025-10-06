Khoảng 7 giờ sáng ngày 3-10 người dân phát hiện ba nạn nhân gồm ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T) tử vong tại nhà là Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai).
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án đồng thời phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự để điều tra.
Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.
Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án, xác định có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân...
Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an và các đơn vị bắt giữ được nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Với thành tích bắt giữ được nghi can dùng súng bắn chết 3 người ở Đồng Nai, ngày 6-10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.HCM, các đơn vị, địa phương đã phối hợp, nhanh chóng bắt giữ kẻ manh động, liều lĩnh dùng súng sát hại ba người trong một gia đình tại xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai.
Đúng 16 giờ 30 phút ngày 6-10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án đặc biệt nghiêm trọng giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai) vào ngày 2-10.
Chủ trì buổi họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.
Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin: Ngay sau khi nhận thông tin vụ án, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã vào hiện trường, chỉ đạo công tác khám nghiệm và họp lực lượng chức năng để vạch ra kế hoạch tổng thể phá án.
Lãnh đạo bộ chỉ đạo các Cục nghiệp vụ liên quan hỗ trợ làm rõ, đồng thời công an TP.HCM huy động lực lượng tham gia phối hợp điều tra.
Ngay trong ngày 3-10, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự giết người , cướp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng, đồng thời lập ban chuyên án để điều tra.
Sau khi có kế hoạch cụ thể, có 15 tổ công tác, hơn 500 cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh, lực lượng Bộ công an tham gia phá án…
Quá trình xác minh, nghiệp vụ và quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, công an thu nhiều nguồn tin giá trị đồng thời xác minh nguồn tin, nhận dạng đối tượng, hướng đến và hướng lẩn trốn của đối tượng, đồng thời phối hợp với Bộ đội Biên phòng để truy bắt.
Chỉ sau 56 giờ phát hiện vụ án, lực lượng đã bắt giữ nghi can gây án.
Qua đánh giá ban đầu của Ban chuyên án và lãnh đạo Bộ Công an, điểm đột phá để bắt nghi can trong vụ án này là thu thập được hơn 50 tin của người dân cung cấp có giá trị qua việc vận động quần chúng, tổ chức họp dân để nắm thông tin.
Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lúc 15 giờ 30 phút ngày 5-10, cơ quan CSĐT đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, cư trú Phước Bình, Đồng Nai).
Nghi can chưa lập gia đình, sống chung cùng bố mẹ.
Qua đấu tranh, nghi can Tùng khai nhận hành vi phạm tội bắn chết 3 người và dùng cưa phá két sắt nạn nhân.
Công an đã thu giữ vật chứng, tang vật 52 triệu đồng mà đối tượng cướp được tại nhà nạn nhân.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đối tượng Tùng trước khi ra tay với các nạn nhân đã dùng hung khí bắn camera để che dấu hành vi phạm tội.
Hung thủ đã nấp ở đồi cây ngay trước nhà nạn nhân để bắn camera.
“Chúng tôi chưa khẳng định hung thủ có nghiện game hay không, sức khoẻ của đối tượng trong quá trình lấy lời khai đang bình thường. Chúng tôi khẳng định hung thủ dùng súng bắn chết người, dùng cưa lấy tài sản, hung thủ hiện tại không nghề nghiệp và nghiên cứu hiện trường, tìm hiểu gia đình nạn nhân trước khi gây án”- Thiếu tướng Hải thông tin.
Tại cuộc họp báo, trước thông tin hung thủ từng làm việc cho gia đình nạn nhân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải trả lời: Chúng tôi chưa có thông tin xác định đối tượng từng làm việc cho gia đình nạn nhân.
“Sau khi xảy ra vụ án, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh là phải sớm tìm ra hung thủ, đó là trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng và chỉ 56 giờ, lực lượng truy bắt đã truy vết, bắt được hung thủ gây án”, Thiếu tướng Hải nói.
Ông cũng thông tin thêm là hung khí đối tượng sử dụng là súng và công an đang xác minh nguồn gốc khẩu súng này.
