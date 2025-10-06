Khoảng 7 giờ sáng ngày 3-10 người dân phát hiện ba nạn nhân gồm ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T) tử vong tại nhà là Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án đồng thời phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự để điều tra.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.

Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án, xác định có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân...

Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an và các đơn vị bắt giữ được nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Với thành tích bắt giữ được nghi can dùng súng bắn chết 3 người ở Đồng Nai, ngày 6-10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.HCM, các đơn vị, địa phương đã phối hợp, nhanh chóng bắt giữ kẻ manh động, liều lĩnh dùng súng sát hại ba người trong một gia đình tại xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai.