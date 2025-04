Công an tỉnh Quảng Ninh xử phạt gần 50 tỉ đồng từ khi thực hiện Nghị định 168 10/04/2025 15:27

(PLO)- Kể từ khi triển khai thực hiện Nghị định 168 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra gần 145.000 lượt phương tiện, phát hiện xử lý hơn 12.000 trường hợp vi phạm, phạt gần 50 tỉ đồng.

Ngày 10-4, trao đổi với báo chí tại họp báo thường kỳ quý I-2025 tỉnh Quảng Ninh, Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn, Phó phòng CSGT công an tỉnh, đã thông tin về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị định 168 trên địa bàn.

Theo ông Toàn, từ khi triển khai thực hiện Nghị định 168 (26-12-2024) đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổng kiểm tra gần 145.000 lượt phương tiện, qua đó phát hiện xử lý hơn 12.000 trường hợp vi phạm.

CSGT cũng phạt gần 50 tỉ đồng, tước GPLX hơn 1.500 trường hợp, trừ điểm 1.225 GPLX; tạm giữ hơn 4.000 phương tiện (368 ô tô, 3.789 mô tô, 78 phương tiện khác).

Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Khánh Toàn nói về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị định 168 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NS

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết so với liền kề việc xử lý đã giảm 719 trường hợp, tiền phạt tăng hơn 15 tỉ đồng, so với cùng kỳ xử lý giảm gần 6.000 trường hợp.

Theo thống kê của Công an tỉnh Quảng Ninh, lỗi vi phạm nhiều nhất là lỗi vi phạm tốc độ với gần 3,5 nghìn trường hợp, lỗi vi phạm nồng độ cồn với hơn 2,7 nghìn trường hợp.

Đáng chú ý, xử lý vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh (từ 6 đến 18 tuổi) là 375 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 400 triệu đồng, tạm giữ 285 phương tiện.

Theo đánh giá của Công an tỉnh Quảng Ninh, qua công tác triển khai nhận thấy việc thực hiện Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168 với nhiều hành vi tăng nặng mức xử phạt đã tác động sâu sắc đến nhận thức, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, nâng cao hiệu quả về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Công an tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông.

Cạnh đó, người tham gia giao thông đã có ý thức tự giác chấp hành các quy định, quy tắc tham gia giao thông như chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông ngay cả khi không có lực lượng CSGT kiểm tra, kiểm soát.

Các hành vi vi phạm vượt đèn đỏ, đi ngược chiều đường, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, số thanh thiếu niên tụ tập phóng nhanh, lạng lách đánh võng... đã giảm rõ rệt.

Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn cho hay thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168. Cùng với đó, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, áp dụng khoa học công nghệ, sử dụng thiết bị nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát để ghi hình, phát hiện xử lý vi phạm và quản lý công tác tuần tra kiểm soát.

"Tuân thủ tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tuyệt đối không chấp nhận việc can thiệp, tác động để bỏ qua lỗi vi phạm" - Thượng tá Toàn nhấn mạnh.