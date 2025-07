Công an tỉnh Tây Ninh ra quân cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng 31/07/2025 20:37

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn.

Chiều 31-7, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Công an Tây Ninh phát lệnh ra quân cao điểm tấn công tội phạm.

Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có ông Nguyễn Văn Út – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Thiếu tướng Vũ Như Hà– Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Đợt cao điểm diễn ra từ 1-8 đến 15-9-2025, với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8) và các sự kiện quan trọng khác của tỉnh, của đất nước.

Công an tỉnh diễu hành trên các tuyến đường chính ở Tây Ninh.

Lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ đồng loạt triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, nhất là các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, cờ bạc, mại dâm; trấn áp mạnh tội phạm hình sự, tội phạm “tín dụng đen”, cướp giật, trộm cắp, băng nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

Ngành Công an thực hiện cao điểm tổng rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các địa điểm tổ chức sự kiện lớn; ứng dụng hiệu quả dữ liệu dân cư trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo mô hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với lực lượng công an, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức phòng ngừa, tố giác tội phạm trong nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi lễ.

Ông nhấn mạnh lực lượng Công an cần “chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, dự báo đúng tình hình, không để bị động bất ngờ, phát huy hiệu quả các tổ công tác đặc biệt trong tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Vũ Như Hà giao nhiệm vụ cho toàn lực lượng thực hiện quyết liệt đợt cao điểm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ trọng đại.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng Công an đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường chính tại Tây Ninh, chính thức ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên toàn tỉnh.