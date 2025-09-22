Công bố Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 22/09/2025 17:42

(PLO)- Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 27-9, tại Hà Nội với 11 hạng mục và 18 giải thưởng trong lĩnh vực du lịch.

Chiều 22-9, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 với 11 hạng mục và 18 giải thưởng trong lĩnh vực du lịch.

Đây là năm thứ 20 Giải thưởng Du lịch Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh đất nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28-8-1945-28-8-2025), đặc biệt là kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9-7-1960-9-7-2025).

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin tại buổi họp báo Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Hà Văn Siêu – Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho hay Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào đúng ngày Du lịch Thế giới (27-9) với thông điệp hưởng ứng chuyển đổi Du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch của Liên hợp quốc (UN Tourism) phát động.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 không chỉ là sự kiện vinh danh những đơn vị tiêu biểu, mà còn là dịp kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo và các cơ quan truyền thông, cùng hướng tới mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam một cách bền vững. Qua đó, thúc đẩy kinh tế, khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo, trao quyền cho cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và lan tỏa các giá trị văn hóa - xã hội.

Đây cũng là cơ hội để tăng cường quảng bá hình ảnh, điểm đến Việt Nam thân thiện, an toàn, hấp dẫn; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 27-9, tại Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).