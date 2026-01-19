Công thức vận hành dòng tiền chờ cơ hội với SmartDepo VIB 19/01/2026 16:08

(PLO)- Với bộ giải pháp tích lũy thông minh SmartDepo, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đang đưa ra một cách tiếp cận mới cho bài toán quản lý dòng tiền chờ cho người dùng.

Khác với tư duy tuyến tính quen thuộc “có tiền - chọn kỳ hạn - nhận lãi”, SmartDepo đi theo hướng ngược lại. Thay vì hỏi khách hàng “bạn muốn gửi bao lâu?”, VIB đặt câu hỏi “dòng tiền này sẽ được dùng khi nào?”. Từ đó, sản phẩm được thiết kế để đi theo nhịp sống tài chính của người dùng, thay vì buộc người dùng phải thích nghi với sản phẩm.

Ba hành vi đặc trưng của nhóm khách hàng có tiền nhàn rỗi cũng chính là cơ sở để SmartDepo được hình thành: ưu tiên an toàn nhưng không chấp nhận để tiền mất giá theo thời gian; không muốn khóa vốn cứng; và có xu hướng chia tiền theo từng mục đích sử dụng. Đây là khoảng trống mà các giải pháp tích lũy truyền thống chưa đáp ứng trọn vẹn.

SmartDepo được VIB xây dựng như một bộ giải pháp tích lũy thông minh cho toàn bộ dòng tiền nhàn rỗi – từ ngày, đến tuần, rồi theo tháng. Triết lý xuyên suốt là: tiền chờ chi tiêu, tiền chờ cơ hội hay tiền chờ kế hoạch đều xứng đáng được sinh lời.

Tầng 1, tài khoản siêu lợi suất: Sinh lời cho dòng tiền mỗi ngày

Tài khoản siêu lợi suất được thiết kế cho dòng tiền cần linh hoạt cao. Chỉ với một thao tác kích hoạt trên ngân hàng số MyVIB, dòng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán tự động sinh lời theo ngày, với lợi suất đến 4,3%/năm, trong khi vẫn sẵn sàng cho mọi giao dịch rút tiền, chuyển khoản hay thanh toán bất cứ lúc nào.

Điểm khác biệt quan trọng nằm ở việc sinh lời nhưng không làm mất tính thanh khoản. Không ngạc nhiên khi gần 1 triệu người dùng đã lựa chọn tài khoản siêu lợi suất, bởi sản phẩm này giải quyết một vấn đề rất thực tế: tiền trong tài khoản thanh toán – vốn được xem là “tiền ngủ” – nay trở thành dòng tiền luôn vận động.

Tầng 2 – Hi-Depo: Bến đỗ cho tiền nhàn rỗi ngắn hạn

Hi-Depo là giải pháp cho các khoản tiền chờ trong vài tuần, như tiền vừa thu hồi từ đầu tư, tiền chờ giải ngân hay tiền chờ chi cho kế hoạch ngắn hạn. Với kỳ hạn linh hoạt từ 1 đến 12 tuần và lợi suất lên tới 5,6%/năm, Hi-Depo giúp khách hàng cân bằng giữa sinh lời và khả năng rút vốn khi cần.

Sản phẩm cho phép gửi với các mệnh giá từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng cá nhân. Trong bối cảnh nhiều người không muốn khóa vốn dài ngày, Hi-Depo trở thành lựa chọn trung gian hợp lý.

Tầng 3 – iDepo: Chuẩn mực cho tích lũy trung hạn

Ở tầng cao hơn, iDepo được thiết kế cho nhu cầu gửi tiền ngắn và trung hạn. Khách hàng có thể gửi từ 50 triệu đồng, hưởng lãi suất lên đến 7,4%/năm (tùy phân khúc), kỳ hạn 24 hoặc 36 tháng, trả lãi định kỳ 1 hoặc 3 hoặc 6 tháng/lần, và đặc biệt có thể chuyển nhượng linh hoạt bất cứ lúc nào mà không bị mất phần lợi nhuận đã tích lũy.

Hoạt động trên nền tảng số MyVIB, iDepo cho phép khách hàng chủ động mua, bán, chuyển nhượng hoặc chỉ định người mua lại khoản tiền gửi. Đây là lời giải cho nỗi lo lớn nhất của người gửi tiền: cần tiền trước hạn đồng nghĩa với mất lãi.

Lượng khách hàng mở iDepo và Hi-Depo trong năm 2025 tăng gần 1,5 lần so với năm 2024, phản ánh rõ sự thay đổi trong hành vi tích lũy.

Khi mỗi đồng tiền đều có một vai trò rõ ràng

SmartDepo không chỉ là một bộ sản phẩm sinh lời, mà đang góp phần thay đổi cách người dùng tổ chức kế hoạch tài chính. Những người lựa chọn tài khoản Siêu Lợi Suất, Hi-Depo hay iDepo không kỳ vọng lợi nhuận đột biến, mà mong muốn mỗi đồng tiền đều có vai trò rõ ràng trong tổng thể tài chính.

Câu chuyện của anh Minh, 35 tuổi, quản lý cấp trung tại TP.HCM là một ví dụ điển hình. Sau nhiều năm tích lũy, anh chia tài sản thành các rổ: tiền chi tiêu hàng ngày, tiền chờ ngắn hạn và tiền cho kế hoạch trung hạn. Với mỗi rổ, SmartDepo cung cấp một công cụ phù hợp: Siêu lợi suất cho tiền chi tiêu linh hoạt; Hi-Depo cho tiền chờ vài tuần; và iDepo cho các kế hoạch dài hơn, nhưng vẫn đảm bảo khả năng xoay chuyển khi cần.

Việc có thể quản lý toàn bộ các lớp tiền này ngay trên ứng dụng MyVIB giúp các kế hoạch tài chính trở nên chủ động và linh hoạt hơn so với tiền gửi truyền thống.

SmartDepo, công thức vận hành tiền chờ

Khác biệt của SmartDepo thể hiện ở ba cấp độ: thị trường thường bán lãi suất, trong khi SmartDepo bán công thức vận hành dòng tiền chờ; thị trường yêu cầu khách hàng chọn kỳ hạn, SmartDepo cho phép chia tiền theo mục đích, và thay vì hỏi “gửi bao lâu”, SmartDepo giúp tiền sinh lời theo ngày - tuần - tháng, đúng nhịp vận động tự nhiên.