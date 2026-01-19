Đôla Mỹ thị trường tự do trượt giá nhanh

Diễn biến này cho thấy áp lực đầu cơ trên thị trường tự do đã hạ nhiệt đáng kể, trong bối cảnh tâm lý nắm giữ USD suy yếu.
Ở thị trường chính thức, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.132 đồng/USD, tăng nhẹ 1 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ giao dịch ±5%, tỉ giá trần mà các ngân hàng thương mại được phép niêm yết là 26.388 đồng/USD, trong khi tỉ giá sàn ở mức 23.875 đồng/USD. Tỉ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối dao động trong khoảng 23.926 – 26.338 đồng/USD (mua vào – bán ra).
Tại các ngân hàng thương mại, giá bán USD vẫn duy trì sát trần cho phép. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá đôla Mỹ ở mức 26.058 – 26.388 đồng/USD, giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Eximbank cũng điều chỉnh giảm 10 đồng ở chiều mua và 1 đồng ở chiều bán, giao dịch quanh mức 26.060 – 26.388 đồng/USD.
Trái ngược với thị trường ngân hàng, thị trường tự do ghi nhận nhịp giảm mạnh. Mỗi USD được điều chỉnh giảm 30 đồng ở cả hai chiều, xuống mức 26.563 đồng/USD (mua vào) và 26.673 đồng/USD (bán ra).
Đáng chú ý, hồi đầu tháng 11-2025, tỉ giá USD/VND trên thị trường tự do từng vọt lên 28.090 đồng/USD. Như vậy, chỉ sau hơn hai tháng, đồng bạc xanh đã “bốc hơi” khoảng 1.400 đồng trên thị trường 'chợ đen'.
Tính chung cả năm 2025, tỉ giá USD/VND tăng khoảng 3%, trong khi đồng USD trên thị trường quốc tế lại giảm giá gần 10%.