Công trình sai phép, không phép ở TP.HCM cơ quan nào sẽ xử lý? 10/11/2025 19:36

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các công trình xây dựng do sở cấp giấy phép, quyết định đầu tư xây dựng.

UBND TP.HCM vừa có quyết định về phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11-2025.

Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các công trình xây dựng do sở cấp giấy phép, quyết định đầu tư xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình do sở thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo thẩm quyền và theo phân cấp, ủy quyền, điều chỉnh của UBND TP.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và xử lý với các công trình xây dựng do địa phương cấp giấy phép. Ảnh: NV

Ngoài ra, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với công trình xây dựng do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với tất cả công trình xây dựng trong phạm vi ranh giới các khu chức năng được giao quản lý.

UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với công trình xây dựng không có giấy phép mà theo quy định phải có do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Những công trình, bộ phận công trình xây dựng phát sinh sau khi công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc đã được cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng do UBND các phường, xã đặc khu theo dõi, kiểm tra.

Quyết định cũng nêu rõ quy định chuyển tiếp như sau: UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với công trình xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép, thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện trước ngày 1-7 nhưng chưa khởi công, đang thi công, ngưng thi công.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công trình thuộc thẩm quyền cấp phép, thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện trước ngày 1-7 nhưng chưa khởi công, đang thi công, ngưng thi công đến UBND cấp xã để tiếp tục quản lý, theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định.

UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ bàn giao theo địa bàn được phân công quản lý; trường hợp công trình thuộc địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì tiếp nhận theo nguyên tắc tỷ lệ chiếm diện tích khu đất xây dựng công trình lớn hơn.