Công ty Điện lực Bến Cát: Năm đầu hoạt động đạt nhiều kết quả nổi bật 17/12/2025 20:23

(PLO)- Công ty Điện lực Bến Cát vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh và hoạt động Công đoàn năm 2025, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Thanh ghi nhận những kết quả trong năm đầu hoạt động của đơn vị.

Là đơn vị mới thành lập trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính, Công ty Điện lực Bến Cát tiếp nhận địa bàn rộng hơn 1.800km², quản lý trên 183.000 khách hàng, trong đó nhiều khu – cụm công nghiệp có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao. Các giải pháp tổ chức, nâng cao chất lượng quản lý và vận hành lưới điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đặt ra ngay từ năm đầu.

Lê Tấn Định, thành viên Hội đồng thành viên EVNHCMC trao giấy khen Tổng công ty cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Kết quả, năm 2025, sản lượng điện thương phẩm của đơn vị đạt hơn 2.985 triệu kWh, vượt kế hoạch EVNHCMC giao. Tổn thất điện năng được kiểm soát thấp hơn kế hoạch. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện từng bước cải thiện, đặc biệt trong những tháng cuối năm khi thời tiết diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, công ty không để xảy ra tai nạn lao động và tai nạn điện trong nhân dân, thể hiện kỷ luật an toàn được đặt lên hàng đầu.

Song song đó, công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng có chuyển biến rõ nét. Toàn bộ hồ sơ dịch vụ điện được tiếp nhận, giải quyết trên môi trường số; 100% khách hàng sử dụng công tơ điện tử, trong đó tỷ lệ khai thác đo xa đạt trên 96%. Tỉ lệ khách hàng sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng vượt kế hoạch Tổng công ty giao.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh ghi nhận những kết quả và nỗ lực của tập thể Công ty Điện lực Bến Cát trong năm đầu hoạt động, đồng thời nhấn mạnh việc hoàn thành kế hoạch mới chỉ là điều kiện cần.

Theo ông Thanh, đơn vị cần tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn về độ tin cậy cung cấp điện, kéo giảm sự cố và tổn thất lưới điện, đẩy nhanh hiện đại hóa lưới, tự động hóa và kiểm soát chặt công tác đo đếm, kinh doanh điện năng. Đồng thời, Tổng công ty sẽ tiếp tục đồng hành, bố trí nguồn lực cho đầu tư, sửa chữa lớn và đào tạo trong năm tới.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng được xác định là trụ cột định hướng ngay từ năm đầu thành lập. Đảng bộ công ty nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định sinh hoạt chi bộ, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được EVNHCMC và công ty khen thưởng vì thành tích nổi bật trong công tác Đảng, sản xuất kinh doanh, an toàn, dịch vụ khách hàng và hoạt động đoàn thể.