Điện lực TP.HCM: Tháo gỡ vướng mắc, siết chặt kỷ cương, tăng tốc tiến độ đầu tư 17/11/2025 14:55

(PLO)- Mới đây, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Tọa đàm công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2025 tại xã Cần Giờ, TP.HCM.

Tại Tọa đàm, ông Bùi Hải Thành – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC - chủ trì nhấn mạnh công tác đầu tư xây dựng là nền tảng quan trọng giúp Điện lực TP.HCM hoàn thiện hạ tầng lưới điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của TP.

Ông Thành cho biết năm 2025 tiếp tục đặt ra nhiều áp lực: vừa phải đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, vừa xử lý các vướng mắc kéo dài liên quan đến thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và quy định mới về chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó còn tồn tại các vấn đề như chất lượng công tác tư vấn, thời gian thực hiện công tác đấu thầu, năng lực của một số nhà thầu thi công và công tác quản lý chất lượng thi công công trình.

Từ thực tế này, ông Thành đề nghị buổi tọa đàm tập trung vào ba mục tiêu: trao đổi các giải pháp để giải quyết trực tiếp các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án; tăng cường phối hợp giữa các Ban chức năng và các đơn vị để xử lý triệt để từng nhóm vướng mắc. Đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đầu tư xây dựng, nhất là tại các đơn vị mới thành lập và mới sáp nhập.

Trong phần trao đổi, các đơn vị đã nêu hơn 40 nhóm vướng mắc liên quan đến công tác lập phương án đầu tư chuẩn bị dự án, công tác chọn thầu tư vấn, công tác khảo sát, thiết kế; các vướng mắc trong việc áp dụng định mức, đơn giá.... Tại đây, các Ban chuyên môn cũng trình bày nhóm giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng.

Ông Bùi Hải Thành – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Kết luận buổi tọa đàm, ông Bùi Hải Thành đánh giá cao tinh thần trao đổi thẳng thắn và sự phối hợp của các đơn vị. Ông yêu cầu toàn Tổng công ty khẩn trương thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể: tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án năm 2025; chủ động phối hợp với cơ quan địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng và thủ tục đất đai; kiểm soát tồn kho; cập nhật và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới; tăng cường giám sát hiện trường nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn thi công.