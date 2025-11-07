'Cụ bà 75 tuổi chuyển hết tiền tiết kiệm, một nông dân mang tiền bán trâu chuyển khoản cho kẻ gian' 07/11/2025 16:00

(PLO)- Các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung nhiều quy định quan trọng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và danh dự cá nhân trên không gian mạng, đặc biệt là nghiêm cấm hành vi xúc phạm Đảng kỳ, lợi dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo, bôi nhọ người khác.

Chiều 7-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đề xuất cấm hành vi xúc phạm Đảng kỳ

Phát biểu tại hội trường về dự án Luật An ninh mạng sửa đổi, đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Quảng Ngãi) khẳng định dự luật được xây dựng trên những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn vững chắc, phù hợp với Hiến pháp và đường lối của Đảng, có tính khả thi cao.

“Đây là đạo luật quan trọng, không chỉ tạo hàng rào pháp lý vững chắc để bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích chính đáng của người dân mà còn kiến tạo môi trường pháp lý bảo đảm, tôn trọng quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trên không gian mạng” - ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trước thực tiễn phức tạp của không gian mạng, đại biểu đề nghị Quốc hội và cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, đặc biệt là những hành vi xuyên tạc, xúc phạm biểu tượng thiêng liêng của Đảng và dân tộc.

Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Quảng Ngãi). Ảnh: QH

Theo ông hiện nay, bên cạnh những hành vi xúc phạm Quốc kỳ, Quốc ca, trên mạng xã hội còn xuất hiện hiện tượng xúc phạm Đảng kỳ, biểu tượng thiêng liêng của Đảng, gắn liền với lịch sử đấu tranh, hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên.

“Đảng kỳ là biểu tượng của niềm tin, của lý tưởng và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Mọi hành vi xúc phạm Đảng kỳ không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là sự xúc phạm nghiêm trọng đến tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng” - ông nói.

Từ đó, ông đề nghị quy định rõ ràng và cụ thể trong luật việc cấm các hành vi xúc phạm Quốc kỳ, Quốc ca và Đảng kỳ để thể hiện thái độ nghiêm minh của Nhà nước và pháp luật đối với những giá trị biểu tượng quốc gia.

Nghiêm cấm dùng AI để bôi nhọ, lừa đảo

Một vấn đề khác được đại biểu Tô Văn Tám đặc biệt lưu ý là sự phát triển nhanh của công nghệ AI. Theo ông, bên cạnh những lợi ích to lớn trong học tập, nghiên cứu, AI cũng đang bị lợi dụng để tạo ra hình ảnh, video giả mạo (deepfake) nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tổ chức.

“Cần bổ sung quy định cấm sử dụng AI cho mục đích xuyên tạc, xúc phạm hoặc gây tổn hại uy tín, danh dự người khác. Đây là vấn đề mới nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn nếu không được kiểm soát kịp thời” - ông Tám nhấn mạnh.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam (TP Cần Thơ). Ảnh: QH

Cùng nội dung này, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (TP Cần Thơ) cho hay hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đã làm xuất hiện nhiều phương thức vi phạm mới như lừa đảo, giả mạo khuôn mặt, giọng nói, hình ảnh. Các thủ đoạn này rất khó nhận diện, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh mạng và quyền lợi của người dân.

Theo bà Lam, dự thảo Luật đã quan tâm đến việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, song thực tế cho thấy các nhóm yếu thế khác như người cao tuổi, người khuyết tật, người hạn chế năng lực hành vi cũng là những đối tượng dễ bị tấn công.

Đại biểu dẫn chứng nhiều vụ lừa đảo gần đây nhắm vào người cao tuổi, chẳng hạn như vụ mạo danh cơ quan chức năng yêu cầu cụ bà 75 tuổi ở Đà Nẵng chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm, hay vụ một người nông dân ở Phú Thọ mang hết tiền bán trâu đi chuyển khoản cho kẻ gian.

“Những vụ việc này đã được các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, cho thấy tội phạm công nghệ cao đang khai thác triệt để sự thiếu kỹ năng an toàn mạng của các nhóm đối tượng trên” - đại biểu Lam nói và cho biết một số vụ việc đã được lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, song xu hướng cá nhân hóa hành vi lừa đảo đang gia tăng.

Theo đó, nữ đại biểu đề nghị tại Điều 9 về các hành vi bị nghiêm cấm, dự thảo Luật cần bổ sung quy định cấm sử dụng công nghệ AI để giả mạo khuôn mặt, giọng nói và các hình thức công nghệ giả mạo khác nhằm mạo danh tổ chức, cá nhân để lừa đảo, xuyên tạc, gây nhầm lẫn hoặc xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tại chương IX – Phòng ngừa và xử lý vi phạm, đại biểu tán thành dự thảo luật cần mở rộng nhóm đối tượng được bảo vệ. Cụ thể, bên cạnh trẻ em thì cần bổ sung người cao tuổi và các nhóm yếu thế khác, bảo đảm tính bao quát, phù hợp với thực tiễn tội phạm công nghệ cao hiện nay.