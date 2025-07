Cục Đường bộ yêu cầu điều chỉnh biển báo giao thông sau sáp nhập tỉnh 04/07/2025 10:39

Cục Đường bộ vừa có văn bản yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng trên cả nước và nhà đầu tư dự án giao thông thực hiện cập nhật, điều chỉnh thông tin biển chỉ dẫn đường bộ phù hợp với đơn vị hành chính hai cấp sau sắp xếp, sáp nhập.

Theo đó, các đơn vị nêu trên trước mắt phải phối hợp ngay với nhau tổ chức điều chỉnh thông tin, vị trí các biển chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các khu vực tỉnh thành (biển báo I.419) cho phù hợp với các đơn vị sau sắp xếp. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước 15-7.

Biển báo giao thông đi qua khu vực Quảng Trị mới. Ảnh: V.LONG

Các Khu Quản lý đường bộ và các nhà đầu tư dự án đường bộ làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương để lập biên bản thống nhất về địa danh chỉ dẫn mới trên các biển báo.

Sau đó, thay địa danh trên biển báo hiện đang chỉ dẫn hướng đi đến huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mà hiện nay không còn do bỏ chính quyền cấp huyện, hoặc do thay đổi tên đơn vị hành chính ở địa phương do sáp nhập cấp tỉnh, xã. Đồng thời kiểm tra để điều chỉnh chỉ dẫn về khoảng cách phù hợp với địa danh chỉ dẫn mới.

Thêm vào đó, các đơn vị chức năng cũng cần rà soát các báo hiệu đường bộ khác có liên quan đến thay đổi địa danh hành chính, chỉ dẫn địa danh đến và khoảng cách (ví dụ các thông tin khoảng cách ghi trên cột km đến địa danh cụ thể) cần điều chỉnh và đề xuất lộ trình thực hiện.

Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trên, đơn vị quản lý đường bộ lập phương án tổng thể cho các tuyến, trong đó có nội dung cụ thể về lộ trình, nguồn kinh phí, trách nhiệm thực hiện sau đó báo cáo Cục Đường bộ, UBND tỉnh để sớm triển khai thực hiện. Thời hạn báo cáo trước ngày 31-7.