Cuộc chiến sinh tồn của dân Gaza giữa 'mưa bom bão đạn' 29/05/2025 05:30

Đã 19 tháng, tình hình xung đột Israel-Hamas tại Gaza vẫn chưa có dấu hiệu giảm thang và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải đất này ngày càng báo động.

Mỗi ngày đều là cuộc chiến sinh tồn với người dân Gaza. Toàn bộ các gia đình bị mắc kẹt và đang tuyệt vọng lo lắng cho an toàn của mình trước các cuộc không kích của Israel. Thảm cảnh càng cùng cực hơn khi nguồn thực phẩm đã cạn kiệt, hệ thống y tế sụp đổ và gần như không có viện trợ nhân đạo nào vào Gaza.

Thương vong tăng theo từng đợt không kích

Ngày 26-5, Không quân Israel cho biết đã tiến hành 200 đợt không kích liên tục tại nhiều địa điểm khác nhau trên Dải Gaza, bao gồm TP Khan Younis (phía nam Gaza), TP Jabalia, TP Gaza (phía bắc Gaza), và TP Nuiseirat (miền trung Gaza), trong 24 giờ qua.

Trường Fahmi al-Jarjawi ở TP Gaza sau khi hứng không kích ngày 26-5. Xung đột Israel-Hamas đã kéo dài gần 2 năm và chưa thấy hồi kết. Ảnh: Abdalhkem Abu Riash/ANADOLU

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các mục tiêu bao gồm các phần tử khủng bố, kho vũ khí, vị trí chống tăng và bắn tỉa, đường hầm và các cơ sở hạ tầng khác của Hamas, theo tờ Times of Israel.

Trong khi đó, Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas và Phong trào Hồi giáo Jihad cũng thông báo rằng lực lượng của hai nhóm cũng tập kích và tấn công bằng bom tự chế điều khiển từ xa và tên lửa chống tăng nhằm vào lực lượng Israel tại nhiều khu vực khắp Gaza.

Theo bản cập nhật mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, các cuộc tấn công quân sự của Israel kể từ khi xung đột Israel-Hamas bắt đầu đã khiến ít nhất 53.977 người Palestine thiệt mạng và làm bị thương 122.966 người. Cơ quan này cho biết có tới 38 thi thể và 169 người bị thương được đưa đến các bệnh viện ở Gaza trong 24 giờ qua.

Đổ nát tại một trường học ở khu phố al-Daraj thuộc TP Gaza sau cuộc không kích khiến ít nhất 31 người thiệt mạng ngày 26-5. Xung đột Israel-Hamas đã kéo dài gần 2 năm và chưa thấy hồi kết. Ảnh: ANADOLU/GETTY IMAGES

Tại TP Jabalia, một cuộc không kích của Israel đã làm thiệt mạng chết phóng viên chiến trường Hassan Majdi Abu Warda - Giám đốc hãng thông tấn Barq Gaza - cùng với một số thành viên gia đình ở khu phố Jabalia Nazla (phía bắc Gaza). Tính đến thời điểm hiện tại, 220 phóng viên chiến trường của Palestine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát tháng 10-2023, theo cơ quan báo chí Gaza.

Quan chức cấp cao về dịch vụ cấp cứu dân sự - ông Ashraf Abu Nar và vợ cũng đã thiệt mạng trong một đợt không kích của Israel tại TP Nusairat. Còn tại TP Gaza, đợt không kích mới nhất của Israel nhằm vào khu tị nạn trong trường học đã làm thiệt mạng hơn 36 người, chủ yếu là trẻ em, theo hãng tin Al-Jazeera.

Trong một tuyên bố, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cũng đã xác nhận cái chết của 2 nhân viên cứu nạn là ông Ibrahim Eid và ông Ahmad Abu Hilal trong đợt không kích của Israel tại TP Khan Younis hôm 24-5. Ủy ban này cũng kêu gọi ngừng bắn, sự bảo hộ cho mọi dân thường, nhân viên y tế và cứu hộ đang hoạt động trong vùng chiến sự.

Trong bối cảnh thương vong không ngừng tăng, cơ quan báo chí Gaza cho biết lực lượng Israel đã kiểm soát 77% lãnh thổ Dải Gaza qua sự kết hợp giữa bom đạn và lệnh di dời.

Theo tờ The Jerusalem Post, Lực lượng Phòng vệ Israel đã tuyên bố cuộc tấn công của 5 cánh quân tại Gaza trong giai đoạn này không chỉ để tiêu diệt những lực lượng còn sót lại của Hamas mà để kiểm soát 75% lãnh thổ Gaza và triển khai mô hình phân phối lương thực mới của Israel tại đây.

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Eyal Zamir đã khẳng định rằng cuộc chiến tại Dải Gaza “không phải trường kỳ”, mà sẽ “sớm kết thúc” vì Hamas đang mất dần khả năng chiến đấu.

Đói ăn nghiêm trọng

Khoảng 2,1 triệu dân Gaza đang phải đối mặt nạn đói nghiêm trọng, nhiều người có nguy cơ chết đói sau lệnh phong tỏa viện trợ kéo dài 11 tuần của Israel nhằm gây sức ép với Hamas.

Tại Gaza, nạn đói và khủng hoảng lương thực đang ngày càng trầm trọng, với hơn 470.000 người Palestine đứng trước nguy cơ “nạn đói thảm khốc”. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết hơn 71.000 trẻ em và 17.000 người mẹ đang trong tình trạng thiếu dinh dưỡng cấp tính, theo UN News.

Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) - bà Cindy McCain cho biết vì lệnh cấm viện trợ của Israel mà nhiều gia đình tại Gaza đang chết đói, trong khi lương thực - hơn 116 nghìn tấn lương thực cứu tế từ UNICEF, WFP và hàng loạt tổ chức khác - đang chờ sẵn ngoài biên giới, đủ để viện trợ cho hơn 1 triệu người trong vòng 4 tháng.

Israel đã phong tỏa toàn bộ cứu trợ vào Gaza kể từ tháng 3. Xung đột Israel-Hamas đã kéo dài gần 2 năm và chưa thấy hồi kết. Ảnh: ZUMA Press/IMAGO

Kể từ khi Israel nới lệnh cấm hôm 21-5 dưới áp lực quốc tế, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết có 305 xe chở viện trợ bao gồm thuốc thang và lương thực được tiến vào Gaza - một con số “gần như không” so với hơn 2,1 triệu dân thường Palestine đang bất an chờ đợi, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA).

Để phần nào giải quyết tình hình khủng hoảng lương thực trên Dải Gaza, OCHA cho biết Israel cần phải thông quan từ 500 đến 600 xe viện trợ mỗi ngày - gần tương đương với số viện trợ được tiến vào trong thời gian ngừng bắn, theo hãng tin Al-Jazeera.

OCHA cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với vật dụng vệ sinh, thiết bị lọc nước, và xăng - để các bệnh viện tại Gaza tiếp tục vận hành sau hơn 80 ngày bị cắt tiếp tế.

Người dân Palestine xếp hàng chờ được phát thức ăn tại TP Gaza trong bối cảnh khủng hoảng lương thực trầm trọng tại Dải Gaza. Xung đột Israel-Hamas đã kéo dài gần 2 năm và chưa thấy hồi kết. Ảnh: T he New York TImes

Công tác điều phối lương thực và hàng cứu trợ tại Gaza cũng bị ảnh hưởng phần nào do nạn cướp bóc xuất phát từ sự bất an, lo sợ. WFP cho biết 15 xe lương thực cứu tế “dành cho trẻ em và những gia đình đang chịu nạn đói khủng khiếp” đã bị một nhóm người có vũ trang tại TP Khan Younis chặn cướp. WFP cũng lên án việc quân đội Israel không kích vào lực lượng an ninh bảo vệ xe chở lương thực.

“Nạn đói, sự tuyệt vọng và bất an về lương thực cứu tế đang làm gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực tại Gaza” - đại diện WFP cho biết.

WFP nhấn mạnh rằng chỉ mỗi bánh mì sẽ “không đủ cho con người sống sót” và kêu gọi tăng cường viện trợ nhiều loại lương thực thiết yếu hơn duy trì sự sống cho người dân Gaza.