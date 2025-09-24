Cựu giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Nam cùng thuộc cấp lãnh án 24/09/2025 16:31

(PLO)- Có 319 chuyến công tác không có thật và 103 chuyến được kê khai thêm giờ hoạt động đã được đưa vào hồ sơ để hợp thức hóa việc rút tiền từ ngân sách.

Ngày 24-9, TAND TP Đà Nẵng mở lại phiên tòa sơ thẩm sau khi trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án cựu lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Quảng Nam cùng thuộc cấp lập khống hồ sơ xăng dầu.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Hoàn Lạc (cựu giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Nam) 21 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh, Bùi Thị Trương Thảo (cựu kế toán trưởng) và Dương Quang Vinh (cựu thuyền trưởng) cùng mức án 15 tháng tù. Trương Thị Thủy (cựu thủ quỹ) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: MT.

Bị cáo Tôn Thị Kim Liên và Lê Minh Cường lần lượt bị tuyên phạt 450 triệu đồng và 300 triệu đồng về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2020 đến tháng 3-2023, Trương Hoàn Lạc khi đó là Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thanh quyết toán nhiên liệu cho ca nô công vụ.

Tổng cộng có 319 chuyến công tác không có thật và 103 chuyến được kê khai thêm giờ hoạt động đã được đưa vào hồ sơ để hợp thức hóa việc rút tiền từ ngân sách.

Được chỉ đạo, các thuộc cấp thống nhất chủ trương lập khống hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán nhiên liệu.

Ông Vinh đã thực hiện lập khống 319 chuyến công tác của ca nô với 531,52 giờ.

Dưới sự chỉ đạo của ông Lạc, mỗi cá nhân làm việc tại cảng vụ tùy theo vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình đã thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ. Ông Lạc cùng các nhân viên đã lập khống hồ sơ thanh toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 665 triệu đồng.

Trong đó, ông Vinh (thuyền trưởng ca nô công vụ) là người tính toán ra số lít dầu trong mỗi chuyến công tác để lập khống và liên hệ các cửa hàng xăng dầu xuất hoá đơn khống.

Bà Thảo quản lý thu chi cung cấp số lượng nhiên liệu cho thuyền trưởng Vinh để ông này cung cấp cho các cửa hàng xăng dầu.

Bị cáo Trương Hoàn Lạc (cựu giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Nam) trả lời trước HĐXX.

﻿Ảnh: MT.

Sau khi cảng vụ thanh toán tiền theo hóa đơn, bà Thảo tính toán ra số tiền khống (chênh lệch giữa hóa đơn với thực tế). Bà Thảo thông báo cho thủ quỹ để nhận tiền ghi vào sổ, theo dõi và chi theo sự chỉ đạo.

Còn bà Thủy, theo sự chỉ đạo của ông Lạc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cùng các nhân viên khác thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ.

Từ các số liệu trên được cung cấp, bà Liên (Giám đốc Công ty xăng dầu) đã xuất xuất khống 137 hóa đơn dầu diesel (17.964,1 lít) và 15 hóa đơn nhớt.

Ông Cường là Giám đốc Công ty xăng dầu xuất khống cho cảng vụ 135 hóa đơn giá trị gia tăng với 17.352,9 lít dầu.