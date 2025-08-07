Cựu quyền tổng thống Myanmar qua đời 07/08/2025 13:59

(PLO)- Ông Myint Swe - cựu quyền tổng thống Myanmar qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô Naypyidaw, hưởng thọ 74 tuổi.

Ngày 7-8, ông Myint Swe - cựu quyền tổng thống Myanmar qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô Naypyidaw do sức khỏe suy yếu, hưởng thọ 74 tuổi, hãng tin AFP dẫn thông tin từ chính quyền Myanmar.

Cựu tướng Myint Swe được chỉ định làm quyền Tổng thống Myanmar vào năm 2021, khi quân đội lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi.

Ông Myint Swe - cựu quyền tổng thống Myanmar. Ảnh: EPA

“Cựu quyền Tổng thống Myint Swe đã từ trần lúc 8 giờ 28 phút sáng nay” - theo tuyên bố của chính quyền Myanamar.

“Bằng thông báo này, xin tuyên bố lễ tang của ông Myint Swe sẽ được tổ chức theo nghi thức quốc tang” - tuyên bố cho biết thêm.

Truyền thông nhà nước Myanamar trước đó đưa tin ông Myint Swe đã gặp phải “tình trạng sụt cân, chán ăn, sốt và suy giảm nhận thức” và đã được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt.

Ông Myint Swe từng là Phó Tổng thống dưới thời chính phủ của bà Suu Kyi.

Ông Myint Swe trở thành quyền Tổng thống vào ngày 1-2-2021, sau khi quân đội bắt Tổng thống đương nhiệm Win Myint và lãnh đạo tối cao Aung San Suu Kyi trong một cuộc chính biến.

Là thành viên của một đảng thân quân đội, ông Myint Swe nắm quyền tổng thống theo hiến pháp vì khi đó ông giữ chức Phó Tổng thống thứ nhất.

Ông Myint Swe được cho nghỉ phép vì lý do sức khỏe vào tháng 7-2024, và quyền hạn được chuyển giao cho Tư lệnh quân đội kiêm lãnh đạo chính quyền Myanmar - ông Min Aung Hlaing.