Một thanh niên liên quan đường dây lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' bị Myanmar trục xuất 21/05/2025 15:20

(PLO)- Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận một thanh niên vừa bị Myanmar trục xuất về Việt Nam do liên quan đường dây lừa đảo “việc nhẹ lương cao”.

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An vừa tiếp nhận Đặng Hải Hưng (31 tuổi; ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) do phía Myanmar trục xuất về Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, Hưng do có nhu cầu tìm việc làm đã lên mạng xã hội tìm kiếm và được tài khoản Facebook “Trần Thị Kim Quyên” hướng dẫn liên hệ qua Telegram với tài khoản “louis6686”.

Người này chào mời công việc bán nước, quần áo, thức ăn tại Thái Lan với mức lương 23–25 triệu đồng/tháng, có thể lên đến 28 triệu nếu làm đủ tháng. Toàn bộ chi phí di chuyển được phía tuyển dụng chi trả.

Đặng Hải Hưng có liên quan đường dây lừa đảo ở Myanmar bị trục xuất về Việt Nam. Ảnh: CALA

Tin lời, Hưng đồng ý và được hướng dẫn di chuyển qua nhiều điểm trung gian trước khi bị đưa sang Myanmar bằng đường tiểu ngạch. Tuy nhiên, khi đến nơi, Hưng không được làm công việc như thỏa thuận mà bị ép vào một cơ sở do người nước ngoài điều hành, chuyên tổ chức lừa đảo qua mạng.

Tại đây, Hưng cùng nhiều người khác bị giám sát chặt, làm việc dưới áp lực cao và thường xuyên bị đe dọa, hành hung nếu không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn. Muốn được thả về, nạn nhân phải nộp hàng trăm triệu đồng gọi là “phí đền bù hợp đồng”.

Nhiệm vụ mà Hưng phải thực hiện là chỉnh sửa thông tin cá nhân, hình ảnh trên các tài khoản Facebook giả, sau đó chuyển cho tổ trưởng để các bộ phận khác tiếp tục thực hiện các bước lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước.

Hành vi vi phạm bị cơ quan chức năng Myanmar phát hiện và Hưng bị trục xuất về Việt Nam.

Hiện Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của Hưng trong đường dây này và xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Long An khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội, đặc biệt từ người lạ hoặc không rõ danh tính.

Không cung cấp giấy tờ cá nhân lên mạng, việc ra nước ngoài làm việc cần thông qua các công ty, tổ chức được nhà nước cấp phép và bảo hộ. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để được hỗ trợ.