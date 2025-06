Chính quyền Myanmar thông báo thời gian tổ chức bầu cử 26/06/2025 17:50

Ngày 26-6, tờ The Global New Light of Myanmar (GNLM) cho biết chính quyền Myanmar lên kế hoạch tổ chức bầu cử vào cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Theo GNLM, khi phát biểu tại Diễn đàn Hoà bình 2025 ở thủ đô Naypyidaw hôm 25-6, người đứng đầu chính quyền Myanmar - Thống tướng Min Aung Hlaing “đã cam kết rằng cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay [2025] và tháng 1 năm sau [2026]”.

Ông Aung Hlaing cũng cho biết “công tác chuẩn bị đang được tiến hành để tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng” và “chính phủ sẽ tạo cơ hội cho tất cả những cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu”.

Thống tướng Min Aung Hlaing (ngồi giữa, ghế vàng) tại Diễn đàn Hoà bình 2025 ở Naypyidaw (Myanmar) hôm 25-6. Ảnh: GNLM

Chưa có thông tin chi tiết hơn về kế hoạch bầu cử này.

Chính quyền do Thống tướng Min Aung Hlaing đứng đầu đã lãnh đạo Myanmar kể từ cuộc chính biến ngày 1-2-2021.

Chính quyền Myanmar đã một số lần công bố các ý định tổ chức bầu cử “tự do và công bằng” nhưng sau đó hoãn kế hoạch bỏ phiếu.