Cựu Tổng thống Biden đang xạ trị chữa ung thư 12/10/2025 05:20

(PLO)- Cựu Tổng thống Biden đang trải qua quá trình xạ trị để điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đang được xạ trị để điều trị ung thư tuyến tiền liệt sau khi được chẩn đoán vào tháng 5, theo hãng tin Reuters.

“Là một phần của kế hoạch điều trị ung thư tuyến tiền liệt, Tổng thống Biden hiện đang trải qua liệu pháp xạ trị và điều trị hormone” - một phát ngôn viên của cựu tổng thống Biden cho hay.

Một nguồn tin thân cận chia sẻ với NBC News rằng quá trình điều trị của cựu tổng thống Biden sẽ kéo dài năm tuần.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ Jill Biden. Ảnh: X

Ông Biden, người sẽ bước sang tuổi 83 vào tháng tới, đã trải qua một thủ thuật được gọi là phẫu thuật Mohs để loại bỏ các tế bào ung thư khỏi da vào tháng 9.

Hồi tháng 5, cựu tổng thống Biden cho biết ông đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt tiến triển, đã di căn đến xương.

Hai năm trước, khi còn tại nhiệm, ông Biden đã được cắt bỏ một khối u trên ngực. Khối u này được xác định là ung thư biểu mô tế bào đáy, một dạng phổ biến của ung thư da.