Cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An gợi ý doanh nghiệp "hỗ trợ" mua biệt thự khu Vườn Đào, Hà Nội 04/02/2025 07:40

(PLO)- Khi doanh nghiệp xin cấp phép xăng dầu, cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An hứa hẹn giúp đỡ và gợi ý doanh nghiệp "hỗ trợ" mua biệt thự khu đấu giá Vườn Đào ở Hà Nội.

Như PLO đã đưa tin, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương và 3 bị can khác trong vụ án đưa - nhận hối lộ và vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản Nhà nước.

Trong đó, cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An bị truy tố tội nhận hối lộ số tiền hơn 14 tỉ đồng của hai doanh nghiệp để tạo điều kiện cấp phép trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Gợi ý đang thiếu tiền đổi nhà mới

Theo cáo buộc, cuối năm 2012, bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt quen biết ông An và được hứa hẹn giúp đỡ nếu muốn kinh doanh xăng dầu.

Đầu năm 2013, bà Phương gọi điện thoại nhờ và được ông An hướng dẫn thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước, rồi xin làm thương nhân đầu mối sau.

Năm 2015, Công ty Bách Khoa Việt có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Khi đó, ông Nguyễn Lộc An làm Trưởng Đoàn kiểm tra điều kiện.

Biết việc này, bà Phương đã đến Nhà khách Bộ Công Thương ở TP.HCM đưa cho ông An 200 triệu đồng nhờ giúp đỡ. Ngày 4-2-2015, Công ty Bách Khoa Việt được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Tháng 8-2015, bà Phương đến nhà riêng của ông An tại Hà Nội nhờ giúp Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Cựu Vụ phó nói cứ làm đi và hứa sẽ giúp, đồng thời, cựu Vụ phó còn tâm sự về việc có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền và gợi ý Phương “hỗ trợ”.

Bà Phương hiểu Công ty Bách Khoa Việt đang hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu do ông An phụ trách và sắp tới phải được giúp đỡ thì Công ty Bách Khoa Việt mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối nên đồng ý “hỗ trợ” ông An tiền mua nhà.

Tháng 9-2015, ông An chủ động gọi điện thoại đề nghị “hỗ trợ” 9 tỉ đồng để mua nhà, dặn bà Phương chuyển tiền vào tài khoản của vợ. Sau đó, bà Phương chỉ đạo nhân sự Công ty Bách Khoa Việt chuyển số tiền 9 tỉ đồng thành hai lần vào tài khoản ông An chỉ định.

Hướng dẫn hợp thức hóa hồ sơ

Tháng 4-2016, Công ty Bách Khoa Việt gửi hồ sơ lên Bộ Công Thương xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Kiểm tra trên hồ sơ, ông An biết rõ Bách Khoa Việt chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định nên ký văn bản trả lời về việc chưa chấp thuận cấp giấy phép. Nhưng mặt khác, ông An lại chủ động hướng dẫn bà Phương hợp thức các điều kiện còn thiếu.

Sau khi đã hợp thức đủ hồ sơ như ông An hướng dẫn, Công ty Bách Khoa Việt gửi hồ sơ xin cấp phép. Tháng 5-2016, Bộ Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do ông Nguyễn Lộc An làm Trưởng đoàn.

Khi thực hiện kiểm tra, ông An chỉ đạo không thực hiện kiểm tra hết toàn bộ hệ thống cửa hàng, đại lý; không kiểm tra thực tế tại kho tiếp nhận xăng dầu và cầu cảng mà đã ký biên bản xác định Công ty đáp ứng đủ các điều kiện.

Tại Cơ quan điều tra, ông Nguyễn Lộc An khai thừa nhận việc ký Biên bản kiểm tra nêu trên là để hợp thức các điều kiện cho Công ty Bách Khoa Việt sau khi đã nhận tiền từ bà Trần Thị Loan Phương.

Ngày 4-6-2016, ông Nguyễn Lộc An ký văn bản gửi ông Đỗ Thắng Hải, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương báo cáo và đề nghị xem xét, quyết định cấp Giấy phép cho Công ty Bách Khoa Việt.

Ngày 6-6-2016, ông Đỗ Thắng Hải ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu số 07/GPXD-BCT cho Công ty Bách Khoa Việt.

Đến ngày 4-3-2021, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu của Công ty Bách Khoa Việt xác định công ty không còn hoạt động kinh doanh dầu. Do đó, Bộ Công Thương có quyết định thu hồi giấy phép của Công ty Bách Khoa Việt.

Ngoài Công ty Bách Khoa Việt, ông Nguyễn Lộc An còn tạo điều kiện cấp phép cho Công ty Long Hưng, qua đó gợi ý với bị can Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Công ty Long Hưng về việc ông An đang muốn mua nhà ở khu đấu giá Vườn Đào (Tây Hồ, Hà Nội). Ông Quỳnh đã chi 5 tỉ đồng cho ông An để được hỗ trợ.

Số tiền nhận của bà Phương, ông Quỳnh là hơn 14 tỉ đồng được ông An sử dụng để mua căn biệt thự ở Khu đấu giá nói trên. Hiện, CQĐT đã kê biên căn biệt thự này.