Đã bán xe nhưng chưa sang tên, chủ xe cần làm gì để không chịu trách nhiệm về sau?

(PLO)- Để tránh nguy cơ chịu trách nhiệm về những chiếc xe đã bán, chủ xe có thể thực hiện các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận xe, biển số xe theo cách dưới đây.

Theo thông tin từ Cục CSGT, hàng nghìn cụm camera AI sẽ được lắp đặt tại Hà Nội, TP.HCM và các tuyến cao tốc trong thời gian tới. Cùng thời điểm này, lực lượng CSGT toàn quốc đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe, nhằm kết nối, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để biết được mình đang đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe nào, người dân có thể tra cứu trên VNeTraffic.

Hiện nay, camera AI được lắp đặt nhiều tuyến đường ở TP.HCM và Hà Nội. Ảnh: TN

Cũng theo Cục CSGT, theo quy định của pháp luật thì chủ xe (cá nhân hoặc tổ chức) là người đứng tên trên giấy đăng ký xe và phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với phương tiện của mình.

Do đó, đối với những chủ xe đã bán xe cũ nhưng chưa sang tên cho chủ xe mới cần thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận, biển số xe.

Chủ xe thực hiện kê khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia. Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính và trả kết quả tại cơ quan đăng ký xe hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chủ xe thực hiện theo trình tự

Thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Bước 1: Chủ xe đăng nhập bằng tài khoản định danh mức độ 2 và kê khai giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe điện tử trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính công ích; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ bảo đảm hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, ký số và trả kết quả cho chủ xe trên cổng dịch vụ công.

Cổng dịch vụ công của Bộ Công an hướng dẫn đầy đủ, chi tiết các bước thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. (Ảnh chụp màn hình)

Thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần

Bước 1: Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trên cổng dịch vụ công hoặc kê khai trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe, nộp hồ sơ thu hồi theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả theo quy định;

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ kê khai thu hồi, cổng dịch vụ công sinh mã hồ sơ dịch vụ công và gửi thông báo cho chủ xe qua tin nhắn hoặc thư điện tử.

Bước 3: Cổng dịch vụ công gửi dữ liệu về Hệ thống đăng ký, quản lý xe. Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ bảo đảm hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp 2 bản chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định (1 bản trả cho chủ xe; 1 bản lưu hồ sơ xe).

Đối với xe tạm nhập, tái xuất của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao cấp 3 bản chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (2 bản trả cho chủ xe để nộp cho cơ quan hải quan và cơ quan đăng ký xe, 1 bản lưu hồ sơ xe).

Trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 6 Điều 39 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe.

Thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình không quá 8 giờ làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp bị mất chứng nhận đăng ký xe, biển số xe: Phải tiến hành xác minh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; sau khi xác minh, nếu đủ điều kiện thì cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong thời hạn 2 ngày làm việc

Đối với việc thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần thì thời gian không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Cấp chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp bị mất chứng nhận đăng ký xe, biển số xe: Phải tiến hành xác minh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; sau khi xác minh, nếu đủ điều kiện thì cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong thời hạn 02 ngày làm việc;

Cấp bản sao chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe: Phải tiến hành xác minh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; sau khi xác minh, nếu đủ điều kiện thì cấp bản sao chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Hồ sơ thu hồi

Hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe khi thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình gồm: Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Mẫu ĐKX011 ban hành kèm theo Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an); Giấy tờ của chủ xe (sử dụng tài khoản định danh mức độ 2).

Hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe khi thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần gồm: Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; Giấy tờ của chủ xe theo quy định; 2 bản chà số máy, số khung xe; Chứng nhận đăng ký xe; Biển số xe

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày xe hết niên hạn sử dụng, xe hư hỏng không sử dụng được, xe bị thải bỏ, chủ xe phải khai báo trên cổng dịch vụ công hoặc kê khai trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc Công an cấp xã (không phụ thuộc trụ sở, nơi cư trú của chủ xe) để làm thủ tục thu hồi.