Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đón hơn 1,1 triệu lượt khách dịp lễ 30-4 và 1-5 04/05/2025 14:02

Ngày 4-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo về tình hình hoạt động du lịch trong dịp lễ 30-4 và 1-5 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 30-4 đến 4-5, ngành du lịch Quảng Ngãi đón khoảng 231.000 lượt khách du lịch, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh thu ước đạt 219 tỉ đồng, tăng 29% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.

Một góc đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo báo cáo, khách du lịch đổ về các điểm du lịch biển, suối, hồ do thời tiết nắng nóng kéo dài. Các khu, điểm du lịch lớn ghi nhận lượng khách cao như: Mỹ Khê 27.000 lượt, Bình Sơn khoảng 30.000 lượt, Bình Thành 18.000 lượt, Minh Tân 15.000 lượt, Bùi Hui 10.000 lượt, Suối Chí hơn 5.000 lượt, đảo Lý Sơn 10.000 lượt…

Tổng số khách sử dụng dịch vụ lưu trú đạt khoảng 50.000 lượt. Công suất phòng toàn tỉnh đạt 65%, riêng đảo Lý Sơn đạt gần 100%, cho thấy sức hút đặc biệt của điểm đến này trong dịp lễ.

Người dân tắm biển tại Biển Khe Hai, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ngoài các điểm đến tự nhiên, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức, góp phần tạo điểm nhấn hút khách như Lễ đua thuyền truyền thống tứ linh tại Lý Sơn, lễ hội “Ẩm thực đồng quê” tại Bình Thành và lễ đua thuyền truyền thống lần thứ III tại khu du lịch rừng dừa nước Cà Ninh.

Tại Quảng Nam, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh này vừa ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lượng khách trong kỳ nghỉ lễ.

2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, du lịch Quảng Nam đón lượng khách cao ngất ngưỡng. Ảnh: THANH NHẬT

Theo đó, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam dịp lễ 30-4 và 1-5 ước đạt 282.000 lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó khách quốc tế ước đạt 143.000 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, khách nội địa ước đạt 139.000 lượt, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024.

​Công suất sử dụng phòng nhóm khách sạn từ 3-5 sao đạt trên 90%, nhóm khách sạn từ 1-2 sao đạt khoảng 60-65%, trong đó lượng khách tham quan, lưu trú du lịch nội địa nhiều nhất rơi vào ngày 1 và 2-5.

Du lịch biển là một trong những lựa chọn ưa thích của du khách. Ảnh: THANH NHẬT

Ghi nhận của PV, kỳ nghỉ lễ này thời tiết tại Quảng Nam duy trì ở ngưỡng trên dưới 40 độ C, du lịch biển là lựa chọn hàng đầu của du khách.

Ngoài một số điểm đã làm nên thương hiệu du lịch của Quảng Nam như Hội An, Mỹ Sơn…, du khách có xu hướng chọn các bãi biển làm điểm nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ này.

Tại Hội An, trong hai ngày đầu nghỉ lễ, rất đông du khách trong và ngoài nước đổ về tham quan. Đặc biệt cuối giờ chiều, các tuyến đường trong khu vực phố cổ chật kín người…

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ TP đón 610.000 lượt du khách, tăng hơn 50% so cùng kỳ năm 2024.

Riêng lượng khách du lịch lưu trú ước đạt 230.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 105.000 lượt, tăng 44%.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.426 tỉ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024.

Biển Đà Nẵng chật kín người trong những ngày nghỉ lễ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Công suất buồng phòng ước đạt 85%, trong ngày 30-4 đến 2-5, hầu hết các cơ sở đạt 100% công suất (kể cả các khu vực trung tâm, tập trung đông khách du lịch hoặc các khu vực xa trung tâm như tuyến biển Nguyễn Tất Thành, khu vực Liên Chiểu, khu vực Hòa Bắc, Hòa Ninh).

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, trong dịp lễ 30-4 và 1-5 có 654 chuyến bay đến Đà Nẵng tăng khoảng 12% so với ngày thường, trung bình đón khoảng 130 chuyến bay/ngày (52 chuyến quốc tế và 78 chuyến quốc nội), trong đó có 261 chuyến bay quốc tế và 393 chuyến bay nội địa.

Trong dịp lễ năm nay, có 01 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa (AIDASTELLA) vào ngày 30-4 với hơn 2.000 khách du lịch đa quốc tịch (Mỹ, Anh, Đức, Canada, Hà Lan...) đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng – Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm…