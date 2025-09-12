Đã trình đề án chuyển đổi thí điểm 5 khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP.HCM 12/09/2025 10:22

(PLO)- Đối với đề án chuyển đổi xanh, Hepza đang phối hợp cùng các sở ngành xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong trường hợp phải di dời hoặc đổi mới công nghệ.

Báo cáo mới nhất của Ban quản lý các khu chế xuất (KCX) và công nghiệp (KCN) TP.HCM - Hepza - về tình hình hoạt động cho biết tính đến ngày 9-9, tổng vốn đầu tư thu hút vào các KCX - KCN TP.HCM sau sáp nhập đạt 4 tỉ USD.

Trong đó, tổng vốn đầu tư thu hút khu vực TP.HCM là hơn 364 triệu USD, đạt gần 61% kế hoạch năm; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 2,2 tỉ USD, đạt hơn 119% kế hoạch và khu vực Bình Dương cũ đạt hơn 1,4 tỉ USD, đạt 115% kế hoạch.

Lũy kế đến nay, các KCX- KCN có 5.712 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 75 tỉ USD.

Ban quản lý Hepza phấn đấu trong 5 năm tới sẽ tạo quỹ đất KCX, KCN đủ điều kiện cho thuê từ 6.500 ha đến 6.800 ha để phát triển công nghiệp, với vốn đầu tư thu hút khoảng 20 - 21 tỉ USD.

Định hướng phát triển xanh

Cũng theo báo cáo của Hepza, đơn vị này đang tiến hành nghiên cứu đề xuất hình thành bộ tiêu chí “xanh” nhằm đánh giá tác động của các KCN - KCX đảm bảo lộ trình chuyển đổi xanh trong thời kỳ mới.

Theo đó với đề án Định hướng phát triển các KCX - KCN TP.HCM giai đoạn 2023 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Ban quản lý đã có tờ trình gửi UBND TP đề án chuyển đổi thí điểm 5 KCX - KCN gồm Tân Thuận, Tân Bình, Cát Lái, Bình Chiểu, Hiệp Phước và đề xuất chính sách hỗ trợ của TP cho việc chuyển đổi các KCX - KCN.

Hepza khuyến khích các doanh nghiệp hiện hữu chủ động đổi mới. Ảnh: THU HÀ

Theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, TP.HCM (mới) có 105 KCN với tổng diện tích hơn 49 ngàn ha. Trong đó có 66 KCN đã được thành lập với tổng diện tích hơn 27 ngàn ha, hiện nay có 59/66 KCN đang hoạt động với tổng diện tích 5.529 ha.

Theo đó, định hướng phát triển các KCN được thực hiện trên cơ sở tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội của từng khu vực.

Cụ thể, TP định hướng phát triển khu vực TPHCM cũ là trung tâm tài chính - dịch vụ đô thị - công nghiệp công nghệ cao, tỉnh Bình Dương cũ là thủ phủ công nghiệp - công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ là trung tâm kinh tế biển, khu thương mại tự do, logistics.

Trong quá trình chuyển dịch này, Hepza khuyến khích các doanh nghiệp hiện hữu chủ động đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ xanh, tuần hoàn...

Điều này nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, từng bước thích ứng với định hướng phát triển công nghiệp của TP.

Sau khi hết thời hạn hoạt động theo hợp đồng thuê đất, doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chí của TP buộc phải di dời.

Bên cạnh đó, Hepza thông tin, đã phối hợp với các sở ban ngành nghiên cứu xây dựng một số chính sách đề xuất với UBND TP để hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu đổi mới công nghệ hoặc di dời; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động phục vụ cho việc đổi mới công nghệ.

Song song với đó là nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong trường hợp doanh nghiệp di dời.