Đại học công lập nào ở TP.HCM có doanh thu cao nhất cả nước? 26/09/2025 10:19

(PLO)- Qua thống kê, cả nước có 7 cơ sở đào tạo đại học công lập có doanh thu cao nhất với trên 1.000 tỉ đồng, trong đó có đến 5 đơn vị tại TP.HCM.

Theo báo cáo “3 công khai” được các cơ sở đào tạo đại học trên cả nước công bố năm 2025, doanh thu năm 2024 được các đơn vị công bố khá chi tiết theo quy định chung. So với năm trước đó, doanh thu của các trường đều tăng.

Đáng chú ý, nhiều cơ sở đào tạo công lập có doanh thu trên 1.000 tỉ đồng, chủ yếu tập trung tại TP.HCM.

Trong đó, đơn vị công lập có doanh thu cao nhất cả nước năm 2024 là ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) với tổng thu hoạt động gần 1.887 tỉ đồng, tăng hơn 200 tỉ so với năm 2023 và gần gấp đôi năm 2021.

Trong cơ cấu, nguồn thu chính đến từ giáo dục – đào tạo, mang về hơn 1.343 tỉ đồng (chiếm hơn 71%). Đáng chú ý, riêng học phí và lệ phí từ người học đã đạt 1.281 tỉ đồng, lĩnh vực khoa học – công nghệ đóng góp hơn 520 tỉ đồng, còn lại đến từ hợp đồng, tài trợ trong và ngoài nước.

Thống kê doanh thu ấn tượng của ĐH Kinh tế TP.HCM qua các năm.

Được biết, đây là cơ sở đào tạo có quy mô khá lớn, được nâng cấp từ trường lên ĐH từ năm 2023, mỗi năm gần đây tuyển sinh hơn 8.000 sinh viên. Hiện ĐH Kinh tế TP.HCM có hơn 39.000 người học ở các bậc và loại hình, trong đó bậc ĐH hơn 33.800 sinh viên, sau ĐH hơn 5.500 học viên. Đây là nền tảng quan trọng giúp ĐH này trở thành trường ĐH công lập có doanh thu cao nhất Việt Nam hiện nay.

Xếp thứ hai là Trường ĐH Tôn Đức Thắng khi đạt hơn 1.224 tỉ đồng doanh thu năm 2024. Trong đó, giáo dục và đào tạo tiếp tục là nguồn thu chủ lực, mang về hơn 1.129 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhiều trường ĐH công lập khác cũng ghi nhận doanh thu vượt mốc nghìn tỉ đồng trong năm 2024. Như Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng đạt tổng thu hơn 1.184 tỉ đồng, trong đó học phí và lệ phí từ người học chiếm hơn 873 tỉ đồng.

Trong khối y dược, ĐH Y Dược TP.HCM ghi nhận doanh thu cao nhất với hơn 1.123 tỉ đồng, tăng gần 230 tỉ so với năm 2023.

Đặc biệt, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng lần đầu tiên được ghi nhận vào những đơn vị có doanh thu cao khi năm 2024 tổng thu của trường đạt 1.120 tỉ đồng.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng gia nhập nhóm trường công lập có doanh thu vượt mốc nghìn tỉ, với tổng thu đạt hơn 1.011 tỉ đồng, trong đó gần như toàn bộ đến từ học phí và lệ phí người học.

Ở khu vực phía Bắc, 2 cơ sở đào tạo ĐH công lập vào tốp những cơ sở đào tạo có doanh thu năm 2024 lớn nhất là ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Kinh tế Quốc dân. Trong đó, ĐH Bách khoa Hà Nội đạt tổng doanh thu hơn 1.502 tỉ đồng, tăng so với mức 1.424 tỉ đồng của năm 2023.