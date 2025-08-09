Đại học Quốc gia TP.HCM hướng tới top 100 châu Á 09/08/2025 09:08

(PLO)- Đại học Quốc gia TP.HCM xác định vai trò hạt nhân trong việc kiến tạo không gian phát triển mới, là động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM.

Chiều 8-8, Tổ công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Đại hội Thành ủy TP.HCM đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội, Tổ trưởng Tổ công tác số 1, chủ trì buổi làm việc.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Tại buổi làm việc, TS. Lê Thị Anh Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ ĐHQG-HCM, đã báo cáo tiến độ chuẩn bị đại hội và định hướng xây dựng Đảng bộ trong thời gian tới.

Đáng chú ý, ĐHQG-HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ lọt vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2045 vươn lên top 100 trường đại học hàng đầu thế giới.

Cùng với đó, ĐHQG-HCM xác định vai trò hạt nhân trong việc kiến tạo không gian phát triển mới, là động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM, góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng bộ ĐHQG-HCM trong công tác chuẩn bị đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị nội dung các văn kiện cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm thực tiễn của nhà trường, bảo đảm tính khái quát, ngắn gọn, súc tích và giàu tính hành động. Đồng thời, phải phản ánh đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng lưu ý, các báo cáo trình tại đại hội cần tập trung đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Trung ương và TP.HCM, đặc biệt là các chính sách về phát triển giáo dục đại học, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, cần cập nhật kịp thời và bám sát các chỉ đạo mới từ Trung ương, Bộ Chính trị và Thành ủy TP.HCM.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh những nhận xét, ông Nguyễn Thanh Nghị cũng đưa ra nhiều gợi mở quan trọng để Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM nghiên cứu, hoàn thiện văn kiện đại hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới, cần đảm bảo tính khả thi, phù hợp định hướng phát triển và chủ trương của Trung ương trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đổi mới giáo dục, phát triển khoa học công nghệ và sáp nhập các đơn vị đào tạo.

"ĐHQG-HCM nhiệm kỳ tới phải giữ vai trò hạt nhân, đồng hành cùng TP.HCM trong triển khai và thực hiện hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Trung ương và Bộ Chính trị. Đây phải là trung tâm phát triển – nơi lan tỏa sức mạnh tăng trưởng của TP.HCM và cả quốc gia", ông Nghị nói.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, PGS.TS Vũ Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM, khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2025–2030, dự kiến tổ chức vào ngày 21 và 22-8 tới đây.