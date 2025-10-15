Đại lý Tây Ninh bán trúng 14 tờ đặc biệt, 126 tờ an ủi 15/10/2025 18:05

(PLO)- Đại lý vé số ở Tây Ninh bán trúng cùng lúc 14 tờ đặc biệt và 126 tờ an ủi của đài Đồng Nai, tổng giá trị giải thưởng hàng chục tỉ đồng.

Chiều 15-10, thông tin từ đại lý vé số Ba Xuyên (phường Long An, TP Tây Ninh), cho biết nơi này vừa bán trúng “trọn gói” các giải đặc biệt, khuyến khích của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai, dãy số trúng đặc biệt là 011089, kỳ mở thưởng cùng ngày.

Theo đó, một “cây vé số” gồm 14 tờ trúng giải đặc biệt, mỗi tờ trị giá 2 tỉ đồng và 126 tờ trúng giải an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng. Tổng cộng giá trị giải thưởng hơn 30 tỉ đồng.

Cũng theo thông tin đại lý vé số Ba Xuyên, đến nay chưa xác định được khách hàng trúng thưởng. Đại lý tiết lộ thêm cùng kỳ còn có 14 vé trúng giải khuyến khích trị giá 6 triệu đồng (dãy số 011080).

Trước đó, ngày 14-10, đại lý này cũng đổi thưởng cho khách hàng trúng 2 tờ đặc biệt của đài Bạc Liêu (dãy số 982497). 12 tờ còn lại đã xác định khách hàng may mắn ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Thời gian gần đây, ở địa phương có người trúng đặc biệt xổ số với giá trị hàng chục tỉ đồng.