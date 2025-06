Đại tá Bùi Quang Bình làm Giám đốc Công an Hải Phòng sau sáp nhập 29/06/2025 06:13

(PLO)- Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an Hải Dương được bổ nhiệm giữ vị trí Giám đốc Công an Hải Phòng sau sáp nhập.

Ngày 28-6, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã trao quyết định cho 34 giám đốc công an cấp tỉnh, gồm 11 địa phương giữ nguyên và 23 đơn vị sau sáp nhập.

Theo đó, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an Hải Dương được trao quyết định, bổ nhiệm giữ vị trí Giám đốc Công an Hải Phòng sau sáp nhập.

Đại tá Bùi Quang Bình được bổ nhiệm giữ vị trí Giám đốc Công an Hải Phòng sau sáp nhập. Ảnh: CAHD

Đại tá Bùi Quang Bình (47 tuổi, quê tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2002, có nhiều năm công tác tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, có 14 năm làm việc tại Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh (PA04) và 4 năm làm Trưởng Công an huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Đến ngày 27-4-2020, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đến tháng 3-2022, ông được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.