Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận nghỉ hưu 30/05/2025 11:33

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định cho Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí.

Ngày 30-5, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận cùng Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa, trao quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đinh Kim Lập.

Sau 39 năm công tác, đã trải qua nhiều lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau, Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh luôn thể hiện lập trường vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm và tính chủ động trong công việc, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương.

Ông đã cùng với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quá trình công tác và cống hiến đã được lãnh đạo các cấp đánh giá cao và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc sức khỏe đến Đại tá Đinh Kim Lập và gia đình.

Đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận mong muốn Đại tá Đinh Kim Lập sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, theo dõi, thường xuyên giữ mối quan hệ và truyền đạt kinh nghiệm quý báu của bản thân cho cán bộ chiến sỹ hiện đang công tác; tích cực đóng góp ý kiến, hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh nhà.

Phát biểu, Đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Trong suốt chặng đường công tác, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự ủng hộ, giúp đỡ của Công an các đơn vị, địa phương, bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và thấy tự hào vì đóng góp một phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau khi nghỉ hưu sẽ tiếp tục giữ bản lĩnh của người cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân; luôn quan tâm, theo dõi, giữ mối quan hệ và sẵn sàng hỗ trợ, đóng góp cho lực lượng Công an tỉnh nhà và thế hệ cán bộ trẻ tiếp bước trong chặng đường “Vì an ninh Tổ quốc”.

Đại tá Đinh Kim Lập, được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh từ ngày 11-3-2020 (thời điểm bổ nhiệm đang là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự).