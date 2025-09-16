Đại tướng Lương Tam Quang tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev 16/09/2025 16:17

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực.

Ngày 16-9, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thân mật ngài Nikolai Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ngài Nikolai Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga tới làm việc tại Bộ Công an Việt Nam. Ảnh CA

Chào mừng ngài Nikolai Patrushev và Đoàn đại biểu Hội đồng Biển Liên bang Nga tới làm việc tại Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực.

Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển tích cực, phù hợp với lợi ích của hai nước, là tài sản vô giá của nhân dân hai nước, là một hình mẫu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi.

Cùng với sự phát triển quan hệ hai nước, hợp tác trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật song phương luôn được quan tâm, củng cố và phát triển, trở thành trụ cột trong quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.



Hai bên đã tích cực triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác theo tinh thần tin cậy, thiết thực, hiệu quả, toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh CA

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao nhằm triển khai, phát huy hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết và cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường hợp tác an ninh, đào tạo cán bộ; mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; duy trì phối hợp, tham vấn hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về an ninh.