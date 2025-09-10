Đề xuất Thanh tra Bộ công an nhận thêm nhiệm vụ xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không 10/09/2025 10:38

(PLO)- Dự thảo Nghị định bổ sung thêm nhiệm vụ của Thanh tra Bộ Công an trong xử phạt hành chính với lĩnh vực hàng không, thay vì giao cho Thanh tra Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) và Cục trưởng Cục Hàng không như quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 162/2018 và Nghị định 123/2021 của Chính phủ về quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, đường bộ, đường sắt và hàng không.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực hàng không, cơ quan soạn thảo đã bổ sung chức năng và nhiệm vụ của Thanh tra Bộ Công an song song với chức năng của lực lượng Thanh tra Cục Hàng không bởi vì nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không đã được chuyển từ Bộ Xây dựng sang Bộ Công an.

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không thời gian qua hầu hết do Bộ Xây dựng đảm nhận. Ảnh minh hoạ. Ảnh: VIẾT LONG

Theo đó, Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, Thanh tra công an cấp tỉnh có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không lên đến 80 triệu đồng.

Chánh Thanh tra Bộ Công an, trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ Công an thành lập có quyền xử phạt tiền lên đến 100 triệu đồng trong lĩnh vực hàng không dân dụng, đồng thời được tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…

Còn Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vẫn giữ nguyên thẩm quyền xử phạt của mình. Cụ thể, Cục trưởng có quyền xử phạt vi phạm hành chính lên đến 100 triệu đồng và các thẩm quyền tương tự như Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Nghị định 162 ra đời vào ngày 31-11-2018, quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính…

Theo đó, hành khách sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng nếu không tuân theo hướng dẫn về bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn hàng không, phòng chống dịch bệnh của thành viên tổ bay; sử dụng trái phép trang bị, thiết bị an toàn trên máy bay.

Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử trên máy bay; sử dụng thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng trên máy bay khi không được phép; làm hư hỏng trang bị, thiết bị của máy bay.

Hành khách bị phạt tiền 10-20 triệu đồng nếu mở cửa máy bay khi không được phép; mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm khác đối với quyền lợi của người thứ ba ở mặt đất không đến giới hạn trách nhiệm theo quy định.

Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi đưa cảng hàng không, sân bay vào khai thác mà không có hoặc không duy trì hoạt động của hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường.