Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại Trung đoàn 10 17/04/2026 16:32

(PLO)- Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đề nghị Trung đoàn 10 nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, kịp thời định hướng và giải quyết những vấn đề phát sinh.

Ngày 17-4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn công tác Tổng cục Chính trị đã đến thăm, làm việc tại Trung đoàn 10 (Bộ tư lệnh TP.HCM, Quân khu 7).

Cùng tham gia đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Trung đoàn 10 có Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; thủ trưởng các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị, Quân khu 7; thủ trưởng Bộ tư lệnh TP.HCM.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Trung đoàn 10.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 10 đã nỗ lực đạt được.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác. Đáng chú ý là việc duy trì nghiêm kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Trung đoàn 10.

Thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng ủy Ban Chỉ huy Trung đoàn 10 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về công tác quân sự, quốc phòng. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng kế hoạch.

Trung đoàn cũng cần tổ chức huấn luyện sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, nâng cao khả năng cơ động, xử trí tình huống cho bộ đội.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng quà đến các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn.

Cùng với đó, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị đơn vị nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, kịp thời định hướng, giải quyết những vấn đề nảy sinh, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn đơn vị. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên...

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh cùng cán bộ Trung đoàn sau buổi làm việc.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng đến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống đơn vị (15-4-1966 – 15-4-2026).

Ông mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác, không ngừng phấn đấu, lập nhiều thành tích tiêu biểu hơn nữa trong huấn luyện, công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng đoàn tại không gian tưởng niệm, không gian trưng bày ở Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác.