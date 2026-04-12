Đắk Lắk: Tự ý tăng giá bán, chủ cơ sở xăng dầu bị phạt 40 triệu đồng 12/04/2026 19:41

(PLO)- Lực lượng quản lý thị trường ở Đắk Lắk đã phạt chủ một cơ sở kinh doanh xăng dầu 40 triệu đồng vì tự ý tăng giá bán.

Ngày 12-4, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết Đội Quản lý thị trường số 5 của đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với chủ một cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm.

Trước đó, người dân đã gọi điện, báo tin về việc có một cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk có dấu hiệu vi phạm về giá bán.

Tiếp nhận tin báo, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 5, tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh xăng dầu bị tố cáo.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện cơ sở này tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III bán tại cơ sở này chênh lệch cao hơn 1.000 đồng/lít so với giá do Công ty CP APPOLLO OIL thông báo.

Sau kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm mức phạt 40 triệu đồng; buộc chủ cơ sở nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp.