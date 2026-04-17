Đăng ảnh người khác kèm chữ 'biến thái', 1 phụ nữ phải bồi thường hơn 23 triệu đồng 17/04/2026 05:26

(PLO)- TAND tỉnh Đắk Lắk buộc một phụ nữ phải bồi thường hơn 23 triệu đồng vì đăng ảnh người khác lên mạng kèm dòng chữ “biến thái”.

Ngày 16-4, một nguồn tin xác nhận, TAND tỉnh Đắk Lắk vừa xử phúc thẩm vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm.

Đến chợ bán dép thì bị đồn là "biến thái"

Nguyên đơn vụ án là ông ĐT (51 tuổi), bị đơn là bà ĐTY (61 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Bản án phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, buộc bà Y phải bồi thường cho ông T số tiền 23,4 triệu đồng, tương đương 10 tháng lương tối thiểu. Lý do, bà Y đã đăng hình ảnh ông T lên mạng xã hội kèm theo lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm ông này.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 10-9-2024, ông T đến mở cửa quầy bán dép tại chợ Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để bán như thường lệ.

Tuy nhiên, lúc này một số người kinh doanh cùng khu chợ nói ông T là kẻ “biến thái”. Sau khi tìm hiểu, ông T biết được vào ngày 8-9-2024, bà Y (người bán hàng cùng khu chợ với ông T) đã đăng hình ông lên mạng xã hội, kèm theo lời lẽ mang tính xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của ông.

Vì vậy, một số người kinh doanh tại chợ Buôn Ma Thuột và hàng xóm đồn thổi, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và việc kinh doanh buôn bán của gia đình ông T.

Ngày 11-9-2024, ông T làm đơn trình báo gửi Công an phường Tân Tiến (nay là Công an phường Buôn Ma Thuột) đề nghị xem xét giải quyết, xử lý bà Y.

Khi làm việc với công an, bà Y thừa nhận có lời lẽ mang tính xúc phạm, bôi nhọ danh dự uy tín của ông T.

Ngày 31-12-2024, Công an phường Tân Tiến đã ra thông báo kết quả xử lý đơn của ông T.

Công an xác định, bà Y sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh cá nhân của ông T kèm nội dung “biến thái chợ", là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm và ảnh hưởng uy tín của ông này.

Khi kết thúc xác minh, Công an phường Tân Tiến đã tham mưu để Công an TP Buôn Ma Thuột (nay là Công an tỉnh Đắk Lắk), ra quyết định xử phạt bà Y số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Tòa buộc bồi thường hơn 23 triệu đồng

Sau khi công an xử lý, ông T nộp đơn khởi kiện, đề nghị tòa án buộc bà Y phải bồi thường cho ông 10 tháng lương tối thiểu, tương đương số tiền hơn 22 triệu đồng, do bị xâm hại danh dự và nhân phẩm.

Ngoài ra, ông T yêu cầu bồi thường 2,7 triệu đồng tiền chín ngày công không lao động được do phải làm việc với công an.

Ngoài các khoản bồi thường, ông T cũng yêu cầu bà Y phải thực hiện xin lỗi công khai tại nơi ông cư trú và buôn bán.

Dù được tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng bà Y không tham gia tố tụng, không trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tháng 9-2025, TAND khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông T về việc yêu cầu bà Y bồi thường thiệt hại về danh dự và nhân phẩm.

Theo đó, HĐXX buộc bà Y phải bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm cho ông T với số tiền 23,4 triệu đồng.

Đối với các yêu cầu của ông T gồm: buộc bà Y bồi thường 2,7 triệu đồng vì chín ngày công không lao động (do làm việc với công an); yêu cầu bà Y công khai xin lỗi tại nơi ở và nơi ông T buôn bán, HĐXX không chấp nhận.

Sau đó, ông T kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm xét xử theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định, bà Y có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh cá nhân của ông T với nội dung “biến thái chợ". Đây là hành vi xúc phạm danh dự và nhân phẩm, ảnh hưởng uy tín, tinh thần và danh dự, nhân phẩm của ông T.

Việc tòa cấp sơ thẩm buộc bà Y bồi thường cho ông T số tiền 23,4 triệu đồng, tương đương 10 tháng lương tối thiểu là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với kháng cáo của ông T về việc yêu cầu bà Y phải bồi thường chín ngày công không lao động được và yêu cầu bà này xin lỗi công khai tại nơi ông T ở và buôn bán, đã không được HĐXX chấp nhận.

Theo HĐXX, ông T là người làm đơn tố cáo hành vi của bà Y gửi công an. Vì vậy, ông T phải lên công an làm việc theo đơn tố cáo. Việc ông T yêu cầu bà Y bồi thường ngày công không lao động là không có căn cứ.

Vẫn theo HĐXX, sau khi bị công an xử phạt, bà Y đã gỡ bỏ, không còn đăng tải thông tin lên mạng xã hội nên không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu của ông T về việc yêu cầu bà này xin lỗi công khai tại chợ và nơi cư trú.

Do đó, HĐXX không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của ông T nên giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk.