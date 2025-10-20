Đang chấp hành án treo vẫn có thể quản lý doanh nghiệp 20/10/2025 15:37

(PLO)- Một người đang chấp hành án treo nếu không bị tòa áp dụng hình phạt bổ sung là “cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định” thì vẫn có quyền quản lý doanh nghiệp.

Gửi thắc mắc tới Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, bạn Nguyễn Hòa nêu trường hợp Công ty cổ phần dược phẩm nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (cập nhật địa chỉ trụ sở do thay đổi địa giới hành chính). Hồ sơ được ký bởi ông NTV - người đại diện theo pháp luật hiện tại của công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 (cấp ngày 16-7-2025). Tuy nhiên, ông NTV hiện bị tòa án tuyên án 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 21-2-2025).

Từ đó, bạn Nguyễn Hòa hỏi trường hợp này có vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 về các trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp không?

Giải đáp, Bộ Tài chính cho biết: Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm:

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

- Các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, theo Điều 1 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

Điều 41 Bộ luật Hình sự quy định cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội.

Thời hạn cấm là từ 1-5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

Căn cứ các quy định nêu trên thì người bị kết án được hưởng án treo và không thuộc đối tượng quy định tại Điều 41 Bộ luật Hình sự thì không thuộc trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Như vậy, nếu ông NTV được hưởng án treo và Tòa án không áp dụng hình phạt bổ sung là “cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định”, thì ông không thuộc trường hợp bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

Do đó, việc ông NTV ký hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời gian thử thách án treo là hợp lệ, miễn là bản án không kèm theo quyết định cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp.