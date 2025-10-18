Cần làm gì khi bị đòi nợ kiểu 'khủng bố' dù không vay tiền? 18/10/2025 15:08

(PLO)- Khi bị đòi nợ dù không vay tiền, nạn nhân cần chụp lại tin nhắn, hình ảnh, lưu số điện thoại, ghi âm cuộc gọi để làm bằng chứng...

Những ngày gần đây, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội xuất hiện không ít lời than phiền của người dân bị “khủng bố” điện thoại, nhắn tin đòi nợ dù không vay tiền.

Có người chỉ vì có tên trong danh bạ của người vay, thậm chí không hề quen biết, vẫn bị gọi đến tấp nập, bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm...

Nạn nhân chia sẻ bị đòi nợ dù không vay tiền. Ảnh: Chụp màn hình.

Luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hiện nay, vấn nạn bị các app cho vay hoặc công ty đòi nợ thuê liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối, bôi nhọ danh dự dù không phải là người vay (chỉ vì có trong danh bạ của người vay) gây bức xúc trong xã hội.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, có thể bị xử lý bằng các biện pháp hành chính, hình sự và dân sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Khoản 1, khoản 2 Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý.

Câu chuyện đòi nợ kiểu “vơ đũa cả nắm” khiến nhiều người khốn khổ. Ảnh minh họa: Al

Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

Để bảo vệ mình, LS Thảo cho biết nạn nhân cần thu thập và lập vi bằng các chứng cứ vi phạm để gửi cơ quan chức năng, như: chụp lại tin nhắn,hình ảnh, lưu số điện thoại, ghi âm cuộc gọi, ghi nhận thời gian bị đe dọa quấy rối…

Đồng thời, nạn nhân cũng có thể liên hệ với tổ chức tín dụng, công ty tài chính đang đòi nợ để xác minh khoản vay, khiếu nại về việc bị đòi nợ dù không có vay tiền và mang theo bằng chứng, chứng cứ đã chuẩn bị để chứng minh.

Trường hợp người nào có hành vi làm nhục, vu khống , xúc phạm qua mạng xã hội thì có thể gửi đơn tố cáo đến Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Phòng An ninh mạng để được xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 15 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN, khi bị công ty tài chính quấy rối, người bị làm phiền có hai lựa chọn xử lý:

Người bị quấy rối có thể soạn đơn khiếu nại và gửi trực tiếp cho công ty tài chính đã gây phiền, yêu cầu chấm dứt biện pháp thu hồi nợ trái pháp luật hoặc khiếu nại về việc đòi nợ cá nhân mặc dù người đó không có nghĩa vụ trả nợ.

Người bị quấy rối cũng có thể gửi đơn tố cáo tới cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại tỉnh, thành phố để kiến nghị giải quyết hành vi vi phạm. Nếu công ty tài chính tiếp tục có hành vi sử dụng điện thoại hoặc phương tiện viễn thông để quấy rối, xúc phạm, đe dọa tinh thần thì người bị quấy rối có thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an để được ngăn chặn, xử lý.