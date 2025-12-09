Nhấn chìm ruộng lúa 7 năm, thủy điện chỉ đề xuất hỗ trợ... 37 triệu cho 14 hộ 09/12/2025 08:52

(PLO)- Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước làm ngập đất lúa nhưng không chịu bồi thường mà đưa ra mức "hỗ trợ" 37 triệu đồng cho 14 hộ dân ở Quảng Ngãi.

Hơn bảy năm từ tích nước làm ngập đất lúa, thủy điện Đăk Bla 1 vẫn chưa bồi thường thiệt hại đối với 14 hộ ở xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi. Dù người dân, chính quyền liên tục yêu cầu, chủ đầu tư thủy điện Đăk Bla 1 là Công ty TNHH Trung Việt vẫn không bồi thường mà chỉ đưa ra mức "hỗ trợ" mang tính tượng trưng, khiến vụ việc kéo dài, chưa thể giải quyết.

Mất ruộng canh tác vì thủy điện tích nước

Thủy điện Đăk Bla 1 bắt đầu tích nước, vận hành từ những năm 2017–2018. Kể từ đó, nhiều diện tích đất lúa của người dân thôn 12, xã Kon Braih bị nước dâng ngập, không thể canh tác.

Dù các hộ dân, chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu giải quyết, đến nay chủ đầu tư vẫn không bồi thường.

Thủy điện Đăk Bla 1 tích nước từ giai đoạn 2017-2018.

Theo nhiều người dân thôn 12, việc hồ chứa của thủy điện tích nước đã làm đất lúa của 14 hộ bị ngập hoàn toàn, bỏ hoang từ nhiều năm nay nhưng chủ đầu tư thủy điện vẫn không chịu bồi hoàn.

Bà Ma Ri A (ngụ thôn 12, xã Kon Braih) phản ánh gia đình bà có 1.700 m² đất lúa bị ngập từ năm 2018, không thể sản xuất, phải bỏ hoang đến nay.

Thời điểm đó, chủ đầu tư thủy điện không bồi thường mà chỉ "hỗ trợ" 15 triệu đồng nhưng gia đình không đồng ý. Dù liên tục yêu cầu, đến nay gia đình bà Ma Ri A vẫn chưa được giải quyết.

Từ khi thủy điện tích nước, nhiều ruộng canh tác lúa của người dân bị ngập không thể sản xuất.

Khi kiểm tra nhà máy thủy điện Đăk Bla 1, ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi, đã yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm yêu cầu của 14 hộ dân thôn 12.

Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu chủ đầu tư phải rà soát, bổ sung phao, biển cảnh báo trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa; cắm hoặc gia cố lại các mốc chỉ giới, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Đoàn công tác Sở Công Thương kiểm tra thực tế tại thủy điện Đăk Bla 1.

Sở Công Thương cũng yêu cầu lắp đặt hệ thống thông báo, cảnh báo ở thượng du, hạ du để người dân nhận biết khi nhà máy vận hành phát điện hoặc xả lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Chủ đầu tư: Việc bồi thường là của... cổ đông cũ (!?)

Theo ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih, sau khi nhận phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã giao cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế, làm việc với các hộ dân. Kết quả kiểm tra xác định phản ánh của người dân là có cơ sở.

UBND xã Kon Braih đã nhiều lần làm việc, gửi văn bản yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Đăk Bla 1 sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân.

Nhà máy thủy điện Đăk Bla 1.

Theo ông Chính, sau nhiều lần chính quyền địa phương có văn bản yêu cầu, Công ty TNHH Trung Việt mới có văn bản phản hồi.

Chủ đầu tư thủy điện Đăk Bla 1 cho rằng người dân phản ánh thời điểm thủy điện tích nước vào năm 2017 - 2018 ảnh hưởng đất trồng lúa nhưng chưa được bồi thường là giai đoạn dự án thuộc sở hữu của cổ đông cũ. Nay các cổ đông mới tiếp nhận dự án không nắm thông tin thiệt hại nói trên (!?)

Công ty TNHH Trung Việt đề xuất "hỗ trợ" 14 hộ dân... 37,3 triệu đồng! Tuy nhiên, UBND xã Kon Braih xác định mức "hỗ trợ" mà chủ đầu tư đưa ra là quá thấp, không thể chấp thuận.

“UBND xã Kon Braih đã yêu cầu phòng chuyên môn phối hợp chủ đầu tư tính toán lại mức hỗ trợ phù hợp trước khi lấy ý kiến người dân”- ông Chính nói.