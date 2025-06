Đang đi đám cưới thì cháy xe dữ dội 22/06/2025 19:51

(PLO)- Ô tô Hyundai i10 đang đỗ bên đường ở xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) thì bốc cháy dữ dội.

Trưa 22-6, xảy ra vụ cháy xe ô tô năm chỗ ngồi trên địa bàn xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Vào thời điểm nêu trên, ô tô Hyundai i10 biển kiểm soát đăng ký ở Nghệ An đang đỗ bên đường ở xã Quỳnh Thanh thì bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy xe.

Lúc này người dân hô hoán và mang các dụng cụ lấy nước ra dập lửa nhưng xe vẫn cháy dữ dội. Gần đó quan khách đi dự đám cưới cũng ra giúp chủ xe dập lửa. Sau đó chiếc xe đã cháy hỏng máy hoàn toàn.

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, chủ xe ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đi dự đám cưới đỗ xe thì bất ngờ bốc cháy. Nguyên nhân vụ cháy xe đang được cơ quan công an làm rõ.