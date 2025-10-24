Đang tìm nguyên nhân đường Vành đai 3 TP.HCM xảy ra sự cố xô lệch 24/10/2025 08:00

(PLO)- Đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM đã đạt 63% khối lượng, đảm bảo mục tiêu thông xe ngày 19-12 dù xảy ra sự cố xô lệch.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa có thông tin về sự cố kết cấu đường đầu cầu nhánh A (gói thầu XL1) dự án Vành đai 3 TP.HCM bị xô lệch.

Theo Ban Giao thông, nhánh A của gói thầu XL1 nằm trong tổng thể nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) là hạng mục kết nối đường Vành đai 3 TP.HCM với cao tốc HLD.

Trong quá trình thi công kết cấu đường đầu cầu nhánh A, các đơn vị ghi nhận hiện tượng lún cục bộ tại chân tường chắn đất có cốt dài khoảng 35m, nằm trong phạm vi tường chắn có chiều cao trên 6m.

Ngay khi phát hiện vấn đề kỹ thuật trên, các bên đã dừng ngay các hoạt động thi công liên quan đến kết cấu nhánh A và tiến hành dỡ bỏ vật liệu đắp sau mố cầu để hạn chế tối đa các ảnh hưởng lên kết cấu lân cận.

Khu vực thi công nhánh A dự án Vành đai 3 TP.HCM (đoạn nút giao HLD). Ảnh: Thuận Văn

Đồng thời, các bên liên quan đã khẩn trương phối hợp rà soát, tìm hiểu nguyên nhân và nghiên cứu kỹ lưỡng các giải pháp kỹ thuật để hạn chế phát sinh vấn đề tương tự tại phạm vi đường đầu cầu có chiều cao đắp lớn.

Hiện nay, hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh hạng mục đường đầu cầu của gói thầu XL1 đã được chủ đầu tư trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định theo quy định.

Về tiến độ tổng thể toàn dự án đường vành đai 3 TP.HCM đoạn qua TP.HCM đến nay đạt khoảng 63%. Đối với mục tiêu thông xe tuyến chính cao tốc ngày 19-12, Ban Giao thông đã chỉ đạo các đơn vị thi công tổ chức thi công tăng ca đêm, thi công 3 ca, 4 kíp bám sát tiến độ thi công dự án.

Ban Giao thông khẳng định, dù xảy ra sự cố kỹ thuật cục bộ, kế hoạch thông xe tuyến chính trong năm 2025 vẫn được giữ nguyên, nhờ việc điều chỉnh phương án kỹ thuật và tăng cường nhân lực, thiết bị thi công.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM giao Ban Giao thông có giải pháp xử lý dứt điểm sự cố cầu nhánh A để không ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình. Sở này cho rằng Ban Giao thông cần yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát và đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, cần có giải pháp xử lý nhà thầu chậm tiến độ.

Các mốc tiến độ được đề ra như sau, ngày 19-12 sẽ thông xe 14,7 km phần cầu cạn qua TP Thủ Đức cũ và thông xe kỹ thuật 32,6 km phần cao tốc qua Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ. Ngày 30-4-2026 sẽ thông xe toàn bộ 47,3 km phần cao tốc. Ngày 30-6-2026 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ dự án Vành đai 3 TP.HCM.