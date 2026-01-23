Danh sách 71 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV trúng cử lần đầu

Đại hội XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Trong số 180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, có 71 ủy viên lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.
1. Đào Tuấn Anh, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng
2. Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
3. Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
4. Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
5. Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
6. Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an
7. Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
8. Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng
9. Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
10. Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
11. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
12. Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Công Thương
13. Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
14. Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
15. Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
16. Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Công an
17. Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
18. Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
19. Trịnh Mạnh Linh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
20. Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an
21. Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
22. Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM
23. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Tài chính
24. Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
25. La Công Phương, Trung tướng, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng
26. Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
27. Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng
28. Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
29. Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
30. Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
31. Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng
32. Lê Xuân Thuân, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
33. Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
34. Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
35. Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
36. Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao
37. Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
38. Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an
39. Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
40. Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an
41. Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
42. Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
43. Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
44. Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
45. Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
46. Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh
47. Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
48. Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
49. Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
50. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
51. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
52. Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
53. Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
54. Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
55. Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM
56. Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM
57. Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
58. Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
59. Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La
60. Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
61. Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
62. Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
63. Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
64. Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
65. Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
66. Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế
67. Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
68. Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
69. Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
70. Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai
71. Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long
Ngoài ra, trong số 20 ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIV, có 16 ủy viên lần đầu tiên vào Ban Chấp hành Trung ương:
1. Nguyễn Hải Anh, Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
2. Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
3. Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
4. Bùi Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
5. Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
6. Nguyễn Minh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
7. Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
8. Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
9. Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
10. Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa
11. Bùi Hoàng Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN
12. Trần Quân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính
13. Trần Đăng Quỳnh, Thiếu tướng, Trợ lý Tổng Bí thư, sỹ quan Công an Nhân dân biệt phái
14. Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
15. Hồ Xuân Truờng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa
16. Bùi Anh Tuấn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư