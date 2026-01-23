Danh sách 71 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV trúng cử lần đầu 23/01/2026 14:33

(PLO)- Trong số 180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, có 71 ủy viên lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.

Đại hội XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Trong số 180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, có 71 ủy viên lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Ảnh: TTXVN

1. Đào Tuấn Anh, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng

2. Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

3. Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng

4. Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

5. Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

6. Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an

7. Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

8. Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng

9. Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

10. Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

11. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Công Thương. Ảnh: VGP

12. Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Công Thương

13. Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

14. Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng

15. Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

16. Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Công an

17. Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

18. Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

19. Trịnh Mạnh Linh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

20. Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an

21. Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

22. Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

23. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Tài chính

24. Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

25. La Công Phương, Trung tướng, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng

26. Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

27. Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng

28. Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

29. Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

30. Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

31. Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

32. Lê Xuân Thuân, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

33. Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

34. Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

35. Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

36. Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

37. Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

38. Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an

39. Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

40. Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an

41. Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

42. Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

43. Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

44. Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

45. Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

46. Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh

47. Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

48. Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

49. Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

50. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

51. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

52. Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

53. Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

54. Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

55. Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM

56. Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM

57. Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

58. Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

59. Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La

60. Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

61. Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

62. Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

63. Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

64. Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ

65. Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

66. Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế

67. Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

68. Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

69. Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

70. Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai

71. Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long