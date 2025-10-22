Đất khu công nghiệp 'ngủ quên', Lâm Đồng rút 'thẻ vàng' với chủ đầu tư 22/10/2025 09:39

(PLO)- Tình trạng chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất sai mục đích, thậm chí xây dựng trái phép đang diễn ra tại nhiều khu công nghiệp ở Lâm Đồng.

Ngày 21-10, ông Phan Dương Cường, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, phát đi công văn khẩn yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh này phải nghiêm túc tăng cường quản lý Nhà nước.

Yêu cầu trên nhằm chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý, lãng phí tài nguyên đất, kéo giảm chất lượng môi trường đầu tư tại các khu công nghiệp trọng điểm.

Neotek Việt Nam đang khẩn trương xây dựng tại khu công nghiệp Hàm Kiệm II. Ảnh minh họa: PN.

Theo đánh giá từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, mặc dù đối diện với nhiều thách thức do quá trình sáp nhập, thành lập, địa bàn rộng, công tác quản lý hoạt động đầu tư tại các khu công nghiệp thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực.

Hầu hết các dự án thứ cấp đều dần đi vào nề nếp trong việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy… chưa để xảy ra vi phạm gây sự cố nghiêm trọng, an ninh trật tự cơ bản được duy trì.

Dự án khu nhà ở công nhân thuộc khu công nghiệp Hàm Kiệm II, tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, bức tranh quản lý vẫn còn những "mảng tối" đáng quan ngại, đe dọa trực tiếp đến môi trường đầu tư của tỉnh. Điểm hạn chế nổi cộm, cần chấn chỉnh cấp bách nằm ở công tác quản lý đất đai của chính các chủ đầu tư hạ tầng.

Tình trạng lãng phí đất đai phổ biến như chậm đưa đất vào sử dụng vẫn tồn tại kéo dài tại nhiều khu công nghiệp lớn như Phan Thiết (giai đoạn 1 và 2), Hàm Kiệm 1 và 2, Tâm Thắng, Phú Hội, Lộc Sơn... Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực quý giá mà còn tạo ra những hệ lụy hiệu tiêu cực về hiệu quả sử dụng đất, làm giảm sức hút đối với các nhà đầu tư tiềm năng khác.

Nhiều trường hợp còn vi phạm nghiêm trọng hơn khi sử dụng đất sai mục đích hoặc thỏa thuận cho thuê lại đất không đúng quy định, làm biến dạng quy hoạch ban đầu và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư chung.

Đặc biệt là tình trạng xây dựng trái phép, sai phép, không đúng quy hoạch diễn ra thường xuyên, thậm chí với quy mô ngày càng lớn nhưng lại không được xử lý kịp thời, dứt điểm.

Việc đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, khắc phục các kết luận của cơ quan thanh, kiểm tra về môi trường của một số dự án còn chậm, chưa đạt yêu cầu, nhất là trường hợp của chủ đầu tư khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2, làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu hút đầu tư và môi trường đầu tư…

Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn II.

Trước những tồn tại trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các chủ đầu tư phải nắm rõ tình hình triển khai thực tế của các dự án thứ cấp.

Khẩn trương lập danh sách, kiên quyết xử lý các trường hợp chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng quá 12 tháng, hoặc sử dụng đất sai mục đích. Danh sách này phải được gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng trước ngày 30-10.

Thường xuyên giám sát để đảm bảo các dự án thứ cấp triển khai đúng mục tiêu sử dụng đất, đúng lĩnh vực đầu tư đã được quy hoạch và cấp phép; các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện vi phạm mà không nắm được hoặc không báo cáo kịp thời. Yêu cầu báo cáo định kỳ vào thứ sáu hàng tuần thể hiện sự siết chặt kỷ cương, không cho phép tình trạng buông lỏng tái diễn.