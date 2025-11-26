Đề nghị mạng xã hội, thương mại điện tử ngừng bán mỹ phẩm công ty chồng bà Mailisa 26/11/2025 15:22

Ngày 26-11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đề nghị phối hợp xử lý sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị trên chỉ đạo các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop…) và mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube...) ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng bài liên quan đến các mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi do Công ty MK Skincare công bố và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty MK Skincare là doanh nghiệp nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK. (Ảnh: Thẩm mỹ viện Mailisa)

Công ty MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai (người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa), là chủ sở hữu, đại diện pháp luật.

Công ty TNHH MK Skincare có tên đầy đủ là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare, địa chỉ tại K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM, mã số doanh nghiệp: 0314633814.

Danh sách các sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố và bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn quốc tại đây.

Cùng với đó, Cục Quản lý Dược thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare đứng tên công bố trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày 25-11.

Lý do là công ty không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) lưu tại công ty, vi phạm quy định tại Điều 47 Thông tư 06/2011 của Bộ Y tế.