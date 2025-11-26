Đề nghị mạng xã hội, thương mại điện tử ngừng bán mỹ phẩm công ty chồng bà Mailisa

Ngày 26-11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đề nghị phối hợp xử lý sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi.
Cụ thể, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị trên chỉ đạo các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop…) và mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube...) ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng bài liên quan đến các mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi do Công ty MK Skincare công bố và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Công ty MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai (người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa), là chủ sở hữu, đại diện pháp luật.
Công ty TNHH MK Skincare có tên đầy đủ là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare, địa chỉ tại K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM, mã số doanh nghiệp: 0314633814.
Danh sách các sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố và bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn quốc tại đây.
Cùng với đó, Cục Quản lý Dược thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare đứng tên công bố trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày 25-11.
Lý do là công ty không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) lưu tại công ty, vi phạm quy định tại Điều 47 Thông tư 06/2011 của Bộ Y tế.
Trước đó, ngày 18-11, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), cho biết cơ quan này đang rà soát, kiểm tra và yêu cầu cung cấp hồ sơ đối với các mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu và công bố, đồng thời khuyến cáo người dân và cơ sở kinh doanh thận trọng khi sử dụng các sản phẩm này trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm.
Bà Phan Thị Mai (Mailisa) là nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp và là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên.
Mailisa kinh doanh nhiều dòng mỹ phẩm như kem chống nắng, sữa rửa mặt, sản phẩm tái tạo da… với giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng.
Ngày 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) cho biết đã khởi tố, tạm giam bà Mai và ông Khánh để làm rõ hành vi buôn lậu trong vụ án xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan...