Đề nghị truy tố người đàn ông dọa 'cho nổ tung trụ sở' công an xã 23/03/2026 17:52

(PLO)- Người đàn ông đến trụ sở Công an xã Đầm Hà (Quảng Ninh), lớn tiếng chửi bới, dùng lời lẽ thô tục xúc phạm cán bộ đang làm nhiệm vụ trực ban, tiếp công dân và đe dọa “cho nổ tung trụ sở”.

Ngày 23-3, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hà Đăng Huấn (61 tuổi, trú tại xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) về hai tội danh Gây rối trật tự công cộng và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian từ 29-9-2022 đến 1-10-2025, do nhận thức lệch lạc và coi thường pháp luật, Hà Đăng Huấn đã nhiều lần uống rượu say rồi đến trụ sở các cơ quan Nhà nước trên địa bàn (Đảng ủy, UBND, Công an…).

Tại đây, Huấn yêu cầu gặp lãnh đạo để đòi hỏi các quyền lợi không chính đáng liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời sử dụng lời lẽ thô tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tổ chức.

Hà Đăng Huấn bị đề nghị truy tố với 2 tội danh. Ảnh: CAQN

Mặc dù các nội dung kiến nghị của Huấn đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và kết luận; hành vi của Huấn cũng đã nhiều lần bị nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính, song Huấn vẫn không chấp hành.

Thậm chí, Huấn còn lập và sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Hà Huấn” đăng tải 103 bài viết và 17 video clip với nội dung xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của nhiều cá nhân, tổ chức trong chính quyền địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, ngày 1-10-2025, trong tình trạng đã sử dụng rượu bia, Hà Đăng Huấn đến trụ sở Công an xã Đầm Hà, lớn tiếng chửi bới, dùng lời lẽ thô tục xúc phạm cán bộ đang làm nhiệm vụ trực ban, tiếp công dân và đe dọa “cho nổ tung trụ sở”, làm gián đoạn hoạt động tiếp công dân của đơn vị. Huấn còn tự quay lại hành vi của mình và đăng tải lên trang Facebook cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, hành vi của Hà Đăng Huấn đã đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng và tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố và tạm giam Huấn để điều tra theo quy định.